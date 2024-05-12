Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Thailand Open 2024: Rehan Naufal/Lisa Ayu Bertekad Tembus Semifinal

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 12 Mei 2024 |17:43 WIB
Thailand Open 2024: Rehan Naufal/Lisa Ayu Bertekad Tembus Semifinal
Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
JAKARTA – Pasangan ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, bertekad meraih hasil manis di ajang Thailand Open 2024. Mereka pun menargetkan setidaknya mampu menembus babak semifinal di turnamen super 500 tersebut.

Rehan/Lisa menjadi salah satu dari lima ganda campuran Indonesia yang akan mentas di Thailand Open 2024. Namun, mereka dihantui dengan tren buruk yang mereka dapat dalam beberapa turnamen terakhir.

Pasangan ranking 21 dunia itu gugur di babak pertama tiga kali dan babak kedua sekali dalam lima turnamen terakhir yang mereka ikuti. Hanya di Spain Masters 2024, mereka mampu mencapai perempat final.

Karena itu, Rehan/Lisa bertekad untuk bangkit di Thailand Open 2024. Mereka pun menargetkan bisa lolos ke semifinal.

Rehan Naufal/Lisa Ayu (PBSI)

"Dengan Rehan saya harus bisa berkomunikasi lebih baik lagi untuk meneguhkan apa tujuan kami bermain. Semoga saja nanti bisa bermain baik dan syukur-syukur tembus ke semifinal," kata Lisa dikutip dari rilis PBSI, Minggu (12/5/2024).

Ambisi kuat juga dimiliki oleh duet Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari di Thailand Open 2024. Pasangan ranking 15 dunia itu berharap bisa kembali menunjukkan permainan terbaik mereka setelah mampu juara di Spain Masters 2024 dalam penampilan terakhir mereka di ajang BWF World Tour tahun ini.

