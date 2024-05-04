Penyebab Jonatan Christie Susah Payah Kalahkan Wakil Korea Selatan di Piala Thomas 2024, Terbayang Kenangan Buruk di Asian Games 2022

PENYEBAB tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, susah payah kalahkan wakil Korea Selatan, Cho Geon Yeop, di babak perempatfinal Piala Thomas 2024. Ternyata, Jonatan Christie terbayang kenangan buruk di Asian Games 2022.

Ya, Jonatan turun di partai ketiga yang berlangsung di Hi-Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Chengdu, China, Jumat 3 Mei 2024 malam WIB. Ia harus bermain dalam rubber game untuk menaklukkan Cho dengan skor 17-21, 21-17, dan 21-10.

Secara ranking, Jonatan sebenarnya jauh di atas Cho. Jonatan berperingkat tiga dunia, sedangkan Cho duduk di posisi 120. Namun begitu, juara All England 2024 itu mendapat kesulitan besar untuk memenangkan laga kontra Cho.

Usai laga, Jonatan mengaku masih terbayang dengan hasil buruk di beregu putra Asian Games 2022. Kala itu, ia gagal menyumbang poin saat bertemu Korea Selatan.

Bahkan kala itu, situasinya sama, Anthony Sinisuka Ginting sukses mengamankan partai pertama. Tetapi, pada tiga partai berikutnya, Indonesia mengalami kekalahan, termasuk Jonatan.

"Puji Tuhan bersyukur, sangat senang, sangat bahagia tapi memang terbayang kenangan buruk di Asian Games lalu. Ketika Ginting menang dan ganda pertama kalah, poin 1-1. Kembali teringat momen itu dan jujur cukup berdampak pada permainan saya di gim pertama," ucap Jonatan dalam keterangan pers PBSI, dikutip Sabtu (4/5/2024).

"Di tiga poin awal, saya sudah bisa mengontrol, tapi setelah itu lawan bisa bermain lebih tanpa beban, lebih all out," lanjutnya.