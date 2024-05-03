Cerita Fajar Alfian/Daniel Marthin di Balik Dipasangkannya Mereka hingga Gilas Pasangan Korsel di Perempatfinal Piala Thomas 2024

FAJAR Alfian/Daniel Marthin muncul sebagai penentu tim Bulutangkis Indonesia saat menang 3-1 atas Korea Selatan (Korsel) di Perempatfinal Piala Thomas 2024 yang dilangsungkan di Hi-Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Chengdu, China, Jumat (3/5/2024) malam WIB. Secara tegas, pasangan dadakan ini mengatakan, kemenangan ini sebagai aksi balas dendam atas kekalahan Indonesia dari Korsel di Perempatfinal Asian Games 2022.

Strategi menarik dikeluarkan tim kepelatihan Indonesia di perempatfinal Piala Thomas 2024. Mereka memilih memasangkan Fajar Alfian dan Daniel Marthin dan menaruhnya sebagai ganda putra kedua.

(Fajar/Daniel tampil gemilang di laga debut internasional. (Foto: Humas PP PBSI)

Fajar/Daniel yang baru pertama kali dipasangkan di turnamen internasional ini langsung tampil ganas. Mereka berhasil mengalahkan ganda Korea Selatan, Ki Dong Ju/Kim Won Ho dengan skor 21-12 dan 21-13.

Kemenangan ini begitu berarti karena memastikan Indonesia lolos ke semifinal Piala Thomas 2024. Mereka menyebut kemenangan ini sekaligus membalaskan dendam mereka atas Korea Selatan di Nomor beregu putra Asian Games 2022 yang mana kalah di perempatfinal dengan skor 1-3.

"Yang pasti senang bisa menyumbang poin kemenangan untuk Indonesia. Masih teringat saya dan Daniel kalah oleh Korea di Asian Games tahun lalu dan hari ini kami bisa membalasnya," kata Fajar dalam keterangan pers PBSI, Jumat (3/5/2024).

Terkait terpilihnya Fajar/Daniel untuk dipasangkan secara dadakan di Piala Thomas 2024 merupakan bagian dari strategi pelatih. Bahkan hal itu juga dibicarakan bersama para pemain untuk mendapatkan formula terbaik dalam menahan ganda putra Korea Selatan.