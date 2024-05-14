Apresiasi Perjuangan Tim Thomas dan Uber Cup 2024, Besok Jam 8 Malam Bersama Aiman Witjaksono, Ricky Subagja dan Para Pebulutangkis Indonesia, Eksklusif Hanya di iNews

Para bintang Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2024 bakal hadir di iNews. (Foto: iNews)

TAHUN ini menjadi tahun bersejarah bagi tim bulu tangkis Indonesia. Anthony Ginting cs yang berlaga di ajang Thomas dan Uber Cup 2024 telah menunjukkan performa yang luar biasa, sehingga berhasil mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional.

Dalam laga yang berlangsung di Chengdu Hi Tech Zone Sports Center Gymnasium, Chengdu, China pada 27 April sampai 5 Mei 2024 itu, Tim Indonesia berhasil menunjukan kekuatannya bersama-sama menembus partai puncak. Meski harus berakhir menjadi runner up, prestasi tim Thomas dan Uber Indonesia patut diapresiasi setinggi tingginya kepada para atlet yang telah berjuang untuk Indonesia.

iNews sebagai TV Official broadcast di turnamen bergengsi Thomas dan Uber Cup 2024 mempersembahkan program khusus untuk mengapresiasi para pahlawan bulutangkis "Spesial Thomas dan Uber Cup 2024".

Dipandu oleh Aiman Witjaksono, Acara Spesial Thomas dan Uber Cup 2024 akan menghadirkan Ricky Subagja, legenda bulutangkis Indonesia yang malang melintang di dunia tepok bulu di era 80-an yang kini berstatus sebagai Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi (Kabid Binpres) 2024.

Tak hanya Ricky, sejumlah atlet berprestasi Indonesia pun turut hadir diantaranya, Fajar Alfian, Rian Ardianto, Anthony Ginting, Jonathan Christie, Chico Aura Dwi Wardoyo, Alwi Farhan, Apriyani, Siti Fadia dan Ruzana.

Saksikan dan jangan Lewatkan cerita, mimpi besar serta bincang hangat bersama Aiman Witjaksono, Ricky Subagja dan para pebulutangkis berprestasi Indonesia di Spesial Thomas dan Uber Cup 2024, besok malam, Rabu 15 Mei 2024, pukul 20.00 WIB, eksklusif only on iNews.

(Rivan Nasri Rachman)