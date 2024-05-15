Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Apresiasi Perjuangan Tim Thomas dan Uber Cup 2024 di iNews Premium Sports, Malam Ini Pukul 20.00 WIB, Live Hanya di iNews

Karina Astawidara , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |16:00 WIB
Apresiasi Perjuangan Tim Thomas dan Uber Cup 2024 di iNews Premium Sports, Malam Ini Pukul 20.00 WIB, Live Hanya di iNews
Saksikan kisah perjuangan Tim Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2024 di iNews Premium Sports. (Foto: iNews)
TAHUN ini menjadi momen yang bersejarah bagi dunia bulutangkis Indonesia. Tim Thomas dan Uber Cup 2024 telah menunjukan dedikasi luar biasa, mengharumkan nama bangsa di kancah Internasional.

Dalam laga yang berlangsung di Chengdu Hi Tech Zone Sports Center Gymnasium, Chengdu, China. Tim Indonesia telah berhasil menunjukan kekuatannya bersama sama menembus partai puncak.

Meski harus berakhir menjadi runner up, namun prestasi ini patut diapresiasi setinggi tingginya kepada para atlet yang telah berjuang untuk Indonesia.

iNews sebagai TV Official broadcast di turnamen bergengsi Thomas dan Uber Cup 2024 mempersembahkan program khusus untuk mengapresiasi para pahlawan bulutangkis, iNews Premium Sports " Thomas dan Uber Cup 2024".

Saksikan kisah perjuangan tim Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2024 di iNews Premium Sports.

Dipandu oleh Aiman Witjaksono, iNews Premium Sports menghadirkan Ricky Subagja, legenda bulutangkis Indonesia yang malang melintang di dunia tepok bulu di era 80 an yang kini berstatus sebagai Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi (Kabid Binpres) 2024.

