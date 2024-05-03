Hasil Perempatfinal Piala Thomas 2024: Jonatan Christie Menang, Indonesia Unggul 2-1 atas Korsel

CHENGDU – Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie memetik kemenangan penting atas wakil Korea Selatan (Korsel), Cho Geonyeop di partai ketiga perempatfinal Piala Thomas 2024, pada Jumat (3/5/2024) malam WIB. Berkat kemenangan itu, Jonatan sukses membawa Indonesia unggul 2-1 atas Korsel.

Kemenangan yang diraih Jonatan pun sejatinya tidak mudah ia petik. Sebab Jonatan harus berjuang hingga rubber game untuk menang dengan 7-21, 21-17, dan 21-10 di Chengdu Hi Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Chengdu, China.