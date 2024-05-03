Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal Piala Thomas 2024: Jonatan Christie Menang, Indonesia Unggul 2-1 atas Korsel

Rio Eristiawan , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |19:39 WIB
Hasil Perempatfinal Piala Thomas 2024: Jonatan Christie Menang, Indonesia Unggul 2-1 atas Korsel
Tunggal Putra Indonesia, Jonatan Christie. (Foto: PBSI)
A
A
A

CHENGDU – Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie memetik kemenangan penting atas wakil Korea Selatan (Korsel), Cho Geonyeop di partai ketiga perempatfinal Piala Thomas 2024, pada Jumat (3/5/2024) malam WIB. Berkat kemenangan itu, Jonatan sukses membawa Indonesia unggul 2-1 atas Korsel.

Kemenangan yang diraih Jonatan pun sejatinya tidak mudah ia petik. Sebab Jonatan harus berjuang hingga rubber game untuk menang dengan 7-21, 21-17, dan 21-10 di Chengdu Hi Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Chengdu, China.

Jalannya Pertandingan

Jonatan memulai gim pertama dengan performa meyakinkan dengan memimpin 3-1 atas Cho. Namun, ia gagal mempertahankan keunggulannya dan harus tertinggal 3-6.

Cho yang terus menambah poin membuat Jonatan tertinggal 7-11 di interval gim pertama. Sementara selepas interval, Jonatan belum bisa meredam permainan Cho sehingga tertinggal 9-16.

Jonatan Christie

Kendati demikian, Jonatan mampu bangkit dan perlahan mendapatkan poin untuk mengejar ketertinggalannya menjadi 14-19 dari tunggal putra Korea Selatan yang sedang menempati ranking 120 BWF tersebut. Cho yang membuat beberapa kesalahan pun membuat Jojo -sapaan Jonatan Christie- memangkas jarak menjadi 16-19.

Usaha Jonatan untuk membalikan keadaan pun masih belum berhasil. Pasalnya, ia harus menutup gim pertama dengan kekalahan 17-21.

Sementara pada awal gim kedua, Jonatan berhasil memimpin 4-1 atas Cho. Jonatan kian menjauhkan keunggulannya menjadi 7-2.

