CHENGDU – Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie memetik kemenangan penting atas wakil Korea Selatan (Korsel), Cho Geonyeop di partai ketiga perempatfinal Piala Thomas 2024, pada Jumat (3/5/2024) malam WIB. Berkat kemenangan itu, Jonatan sukses membawa Indonesia unggul 2-1 atas Korsel.
Kemenangan yang diraih Jonatan pun sejatinya tidak mudah ia petik. Sebab Jonatan harus berjuang hingga rubber game untuk menang dengan 7-21, 21-17, dan 21-10 di Chengdu Hi Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Chengdu, China.
Jalannya Pertandingan
Jonatan memulai gim pertama dengan performa meyakinkan dengan memimpin 3-1 atas Cho. Namun, ia gagal mempertahankan keunggulannya dan harus tertinggal 3-6.
Cho yang terus menambah poin membuat Jonatan tertinggal 7-11 di interval gim pertama. Sementara selepas interval, Jonatan belum bisa meredam permainan Cho sehingga tertinggal 9-16.
Kendati demikian, Jonatan mampu bangkit dan perlahan mendapatkan poin untuk mengejar ketertinggalannya menjadi 14-19 dari tunggal putra Korea Selatan yang sedang menempati ranking 120 BWF tersebut. Cho yang membuat beberapa kesalahan pun membuat Jojo -sapaan Jonatan Christie- memangkas jarak menjadi 16-19.
Usaha Jonatan untuk membalikan keadaan pun masih belum berhasil. Pasalnya, ia harus menutup gim pertama dengan kekalahan 17-21.
Sementara pada awal gim kedua, Jonatan berhasil memimpin 4-1 atas Cho. Jonatan kian menjauhkan keunggulannya menjadi 7-2.