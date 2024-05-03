Hasil Perempatfinal Piala Thomas 2024: Bagas Maulana/Shohibul Fikri Kalah, Indonesia Disamakan 1-1 oleh Korsel

CHENGDU – Ganda putra Indonesia, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri kalah dari wakil Korea Selatan, Kang Min-hyuk/Seo Seung-jae di partai kedua perempatfinal Piala Thomas 2024, Jumat (3/5/2024) malam WIB. Dengan kekalahan itu, maka kedudukan saat Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) sama kuat 1-1.

Dalam duel melawan Kang/Seo, Bagas/Fikri bisa dikatakan dikalahkan dengan mudah. Sebab laga hanya berjalan 37 menit saja dan Bagas/Fikri tumbang lewat skor 15-21 dan 12-21.

Jalannya Pertandingan

Pada awal gim pertama, Bagas/Fikri dan Kang/Seo bersaing dengan ketat dan membuat skor imbang 4-4. Namun, Bagas/Fikri kesulitan untuk mengimbangi permainan dan harus tertinggal 4-7 dari lawannya tersebut.

Bagas/Fikri mampu bangkit dan membuat pertandingan berlangsung ketat, tetapi belum bisa membalikkan keadaan dan tertinggal 10-11 dari Kang/Seo di interval gim pertama. Meski Kang/Seo sempat menambah poin selepas interval, tetapi Bagas/Fikri berhasil menyamakan keadaan menjadi 13-13.

Sementara Bagas/Fikri kembali harus tertinggal 13-15 dari pasangan ganda putra Korea Selatan yang sedang menempati ranking dua BWF tersebut. Meski bisa mendapatkan tambahan poin, tetapi Bagas/Fikri harus menelan kekalahan di gim pertama dengan skor 15-21.