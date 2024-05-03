Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Ketika Selebrasi Tengil Tim india Dibalas Menyakitkan oleh Indonesia hingga Chengdu Arena Terdiam di Piala Thomas 2024

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |14:44 WIB
Jonatan Christie kala berlaga. (Foto: Tiktok/@pyka)
KETIKA selebrasi tengil tim India dibalas menyakitkan oleh Indonesia hingga Chengdu terdiam di Piala Thomas 2024 menarik diulas. Momen itu tersaji dalam laga fase grup.

Melakukan selebrasi setelah meraih kemenangan memang sebuah hal yang lazim dilakukan oleh para atlet, termasuk pebulutangkis. Namun bagaimana jadinya jika sudah melakukan selebrasi, laga justru harus berakhir dengan kekalahan?

Prannoy HS selebrasi

Hal itulah yang terjadi kepada tim India yang melakukan selebrasi tengil secara berlebihan saat berhadapan dengan tim Indonesia. Pertemuan itu terjadi di babak fase grup Piala Thomas 2024.

Di pertandingan pertama, tunggal putra India, Prannoy H.S, sukses menumbangkan Anthony Ginting. Dia menang lewat babak rubber game dengan skor 13-21, 21-12, dan 21-12.

Seperti sudah menang secara keseluruhan, tim India langsung melakukan selebrasi yang berlebihan. Prannoy melakukan selebrasi hormat dan kemudian mengajak rekan-rekannya untuk berjoget bersama.

Selebrasi tengil ini jelas bukan tanpa sebab. Di pertandingan kedua, ganda putra terbaik mereka, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty, akan berhadapan dengan ganda lapis Indonesia, Bagas Maulana dan Muhammad Shohibul Fikri.

Oleh sebab itu, mereka melakukan selebrasi berlebih karena terlalu percaya diri bisa memenangkan pertandingan berikutnya. Namun sayangnya, tim India lupa Bagas/Fikri adalah langganan mengalahkan Rankireddy/Shetty.

Benar saja, Indonesia sukses menyamakan kedudukan setelah ganda putra berjuluk Bakri itu sukses mengalahkan eks nomor 1 dunia milik India. Laga rampung dengan skor 24-22, 22-24, dan 21-19.

