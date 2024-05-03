Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Link Live Streaming Perempatfinal Piala Thomas 2024 Indonesia vs Korea Selatan di Vision+, Klik di Sini!

MNC Media , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |14:32 WIB
Link Live Streaming Perempatfinal Piala Thomas 2024 Indonesia vs Korea Selatan di Vision+, Klik di Sini!
Ganda putra Indonesia, Bagas Maulana/Muhamamad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA — Tim bulutangkis Indonesia berhasil melangkah ke babak perempatfinal Thomas Cup 2024. Tim Thomas memastikan diri sebagai juara Grup C setelah mengalahkan India dengan skor 4-1, di mana satu-satunya kekalahan datang dari Anthony Sinisuka Ginting.

Berdasarkan hasil undian, tim Thomas Indonesia akan berhadapan dengan Korea Selatan di perempat final, sedangkan tim Uber akan bertanding melawan Thailand pada hari Jumat (3/5).

Sebelumnya, tim Uber telah berhasil melangkah ke babak semifinal setelah mengalahkan Thailand. Tim Thomas yakin akan menyusul kemenangan tim uber dengan kerja keras dan kekompakan tim. Peluang untuk meraih gelar juara Thomas & Uber Cup 2024 masih terbuka lebar.

Saksikan babak perempat final Thomas Cup 2024 di Vision+ pada Jumat, 3 Mei 2024, akses dengan klik di sini.

Anthony Sinisuka Ginting

Anda dapat menonton pertandingan Thomas & Uber Cup dengan berlangganan Vision+ Premium Sports Rp 40.000,- /30 hari.

Download aplikasi Vision+ di App Store dan Google Play Store untuk menonton pertandingan di mana saja dan kapan saja. Jangan lupa berikan rating bintang 5 di Play Store dan bagikan pengalaman streaming terbaik Anda pakai Vision+!

