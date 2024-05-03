Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Susunan Pemain Indonesia vs Korea Selatan di Perempatfinal Piala Thomas 2024: Kejutan, Ada Duet Dadakan Fajar Alfian/Daniel Marthin!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |12:42 WIB
Susunan Pemain Indonesia vs Korea Selatan di Perempatfinal Piala Thomas 2024: Kejutan, Ada Duet Dadakan Fajar Alfian/Daniel Marthin!
Tim bulu tangkis Indonesia di Piala Thomas 2024. (Foto: PBSI)
A
A
A

SUSUNAN pemain Indonesia vs Korea Selatan di perempatfinal Piala Thomas 2024 sudah dirilis. Kejutan pun hadir dalam susunan pemain karena ada pasangan dadakan Fajar Alfian/Daniel Marthin.

Laga perempatfinal akan berlangsung di Hi-Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Chengdu, China, Jumat (3/5/2024) pukul 16.00 WIB. Ini akan menjadi laga penentu untuk Indonesia bisa mengamankan tiket ke semifinal.

Fajar Alfian

Kejutan terjadi pada susunan pemain ketika ganda putra pertama yang diturunkan adalah Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri. Mereka akan bertemu ganda putra peringkat dua dunia yakni Kang Min-hyuk/Seo Seung-jae.

Lalu, pada ganda kedua, Indonesia menurunkan pasangan dadakan yakni Fajar Alfian yang berduet dengan Daniel Marthin. Duet anyar ini akan diturunkan untuk menghadapi Ki Dong-ju/Kim Won-ho yang sempat membuat kejutan saat bertemu China.

Sementara itu, tidak ada perubahan berarti dari sektor tunggal. Indonesia tetap menurunkan kekuatan terbaiknya yakni Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie, dan Chico Aura Dwi Wardoyo.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008951/inews-premium-sports-apriyani-rahayu-curhat-soal-mental-tim-indonesia-di-piala-uber-2024-kvKPvRxmc7.jpg
iNews Premium Sports: Apriyani Rahayu Curhat soal Mental Tim Indonesia di Piala Uber 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008841/tim-bulutangkis-indonesia-mulai-ramaikan-malam-apresiasi-tim-thomas-dan-uber-di-inews-premium-sports-8oabacvtWF.jpg
Tim Bulutangkis Indonesia Mulai Ramaikan Malam Apresiasi Tim Thomas dan Uber di iNews Premium Sports
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008826/apresiasi-perjuangan-tim-thomas-dan-uber-cup-2024-di-inews-premium-sports-malam-ini-pukul-20-00-wib-live-hanya-di-inews-A49VqPFGLT.jpeg
Apresiasi Perjuangan Tim Thomas dan Uber Cup 2024 di iNews Premium Sports, Malam Ini Pukul 20.00 WIB, Live Hanya di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/40/3008342/apresiasi-perjuangan-tim-thomas-dan-uber-cup-2024-besok-jam-8-malam-bersama-aiman-witjaksono-ricky-subagja-dan-para-pebulutangkis-indonesia-eksklusif-hanya-di-inews-iI5VGkm554.jpeg
Apresiasi Perjuangan Tim Thomas dan Uber Cup 2024, Besok Jam 8 Malam Bersama Aiman Witjaksono, Ricky Subagja dan Para Pebulutangkis Indonesia, Eksklusif Hanya di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/40/3008099/5-pebulu-tangkis-tunggal-putra-dunia-dengan-pukulan-smash-tercepat-di-piala-thomas-2024-versi-bwf-ada-jonatan-christie-hampir-500-km-jam-K8dp6MuiIF.jpg
5 Pebulu Tangkis Tunggal Putra Dunia dengan Pukulan Smash Tercepat di Piala Thomas 2024 Versi BWF, Ada Jonatan Christie Hampir 500 Km/Jam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/12/40/3007562/gregoria-mariska-tunjung-jadi-tunggal-putri-dengan-pukulan-smash-tercepat-di-piala-uber-2024-nyaris-400-km-jam-PuwHeX7B3e.jpg
Gregoria Mariska Tunjung Jadi Tunggal Putri dengan Pukulan Smash Tercepat di Piala Uber 2024, Nyaris 400 Km/Jam!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement