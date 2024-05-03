Susunan Pemain Indonesia vs Korea Selatan di Perempatfinal Piala Thomas 2024: Kejutan, Ada Duet Dadakan Fajar Alfian/Daniel Marthin!

SUSUNAN pemain Indonesia vs Korea Selatan di perempatfinal Piala Thomas 2024 sudah dirilis. Kejutan pun hadir dalam susunan pemain karena ada pasangan dadakan Fajar Alfian/Daniel Marthin.

Laga perempatfinal akan berlangsung di Hi-Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Chengdu, China, Jumat (3/5/2024) pukul 16.00 WIB. Ini akan menjadi laga penentu untuk Indonesia bisa mengamankan tiket ke semifinal.

Kejutan terjadi pada susunan pemain ketika ganda putra pertama yang diturunkan adalah Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri. Mereka akan bertemu ganda putra peringkat dua dunia yakni Kang Min-hyuk/Seo Seung-jae.

Lalu, pada ganda kedua, Indonesia menurunkan pasangan dadakan yakni Fajar Alfian yang berduet dengan Daniel Marthin. Duet anyar ini akan diturunkan untuk menghadapi Ki Dong-ju/Kim Won-ho yang sempat membuat kejutan saat bertemu China.

Sementara itu, tidak ada perubahan berarti dari sektor tunggal. Indonesia tetap menurunkan kekuatan terbaiknya yakni Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie, dan Chico Aura Dwi Wardoyo.