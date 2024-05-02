Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Daftar 2 Negara yang Lolos Semifinal Piala Thomas 2024: China dan Malaysia!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |21:01 WIB
Daftar 2 Negara yang Lolos Semifinal Piala Thomas 2024: China dan Malaysia!
Tunggal putra asal Malaysia, Lee Zii Jia. (Foto: Instagram/ba_malaysia)
DAFTAR 2 negara yang lolos semifinal Piala Thomas 2024 telah diketahui, yakni China dan Malaysia. Tentu yang menjadi kejutan adalah tim bulu tangkis Malaysia berhasil menaklukkan Jepang dalam pertandingan perempatfinal yang baru saja berakhir, Kamis (2/5/2024) malam WIB.

Ya, persaingan ketat sudah terjadi di babak perempatfinal Piala Thomas 2024, terutama dalam laga Jepang vs Malaysia. Pada awalnya, Malaysia sudah memperlihatkan langkah pertama yang menjanjikan usai Lee Zii Jia sukses menyumbang poin.

Lee Zii Jia tepatnya berhasil menaklukkan Kenta Nishimoto dengan skor 21-13 dan 21-3. Lalu Jepang pun sempat menyamakan kedudukan usai Takuro Hoki/Yugo Kobayashi menang atas ganda putra andalan Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik dengan skor 21-18, 14-21, 21-19.

Pada partai ketiga, Jepang lagi-lagi kehilangan poin di sektor tunggal. Kali ini Koki Watanabe tepatnya kalah dari Leong Jun Hao dengan skor 13-21 dan 10-21.

Lee Zii Jia

Pada laga penentu, Malaysia pun menutupnya dengan kemenangan. Goh Sze Fei/Nur Izzuddin menang atas Akira Koga/Taichi Saito dan membuat Malaysia menang 3-1 serta berhak lolos ke semifinal.

Kemudian di lapangan lainnya ada pertarungan yang tak kalah seru antara China vs India. China pun pada akhirnya menang dengan skor 3-1 atas India.

