HOME SPORTS NETTING

Preview Indonesia vs Korea Selatan di Piala Thomas 2024: Kekuatan Mental dan Sektor Tunggal Jadi Kunci Kemenangan Tim Merah-Putih

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |19:57 WIB
Preview Indonesia vs Korea Selatan di Piala Thomas 2024: Kekuatan Mental dan Sektor Tunggal Jadi Kunci Kemenangan Tim Merah-Putih
Tim bulu tangkis putra Indonesia siap hadapi Korea Selatan di perempatfinal Piala Thomas 2024. (Foto: PBSI)
A
A
A

CHENGDU - Tim bulu tangkis putra Indonesia akan bertemu Korea Selatan di babak perempatfinal Piala Thomas 2024. Pertemuan yang sangat dinantikan akan berlangsung di Hi-Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Chengdu, China pada Jumat 3 Mei 2024 pukul 16.00 WIB.

Pertemuan kedua tim selalu berjalan seru di Piala Thomas. Pertemuan terakhir mereka di Piala Thomas terjadi pada edisi 2022, di mana Indonesia menang dengan skor 3-2. Menariknya kala itu Indonesia tertinggal 0-2 terlebih dahulu lalu membalikkan keadaan menjadi menang 3-2.

Karena itu, pertemuan Indonesia dan Korea Selatan kali ini diprediksi akan kembali berjalan menarik dan seru. Kekuatan mental akan menjadi penentu. Sebab jika berbicara ranking, Indonesia unggul di empat partai atas Korea Selatan.

Namun, apa pun bisa terjadi. Asian Games 2022 (digelar 2023) bisa menjadi pelajaran, di mana Indonesia bertemu Korea Selatan di perempatfinal, dan Fajar Alfian dkk menelan kekalahan 1-3. Kekuatan itu pun tidak jauh berbeda dengan skuad Piala Thomas 2024 pada tahun ini.

Anthony Sinisuka Ginting

Selain itu, kekuatan Korea Selatan yang dimiliki saat ini hampir serupa dengan skuad mereka di Badminton Asia Team Championships 2024 lalu. Indonesia yang tanpa Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie, Fajar Alfian, dan Muhammad Rian Ardianto, mampu mengimbangi Korea Selatan meski kalah dengan skor 2-3.

Tentu dengan skuad Indonesia yang berbeda dengan BATC 2024 lalu, Indonesia punya peluang untuk bisa memenangkan laga kontra Korea Selatan. Tetapi, penting untuk tidak meremehkan kekuatan Korea Selatan di ajang beregu. Sebab, mereka tiba-tiba bisa menjadi monster meski tidak diunggulkan.

Halaman:
1 2 3
