Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Momen Keren Jonatan Christie Ikuti Selebrasi Prannoy H.S, Balaskan Dendam Anthony Ginting di Laga Piala Thomas 2024!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |05:43 WIB
Momen Keren Jonatan Christie Ikuti Selebrasi Prannoy H.S, Balaskan Dendam Anthony Ginting di Laga Piala Thomas 2024!
Jonatan Christie kala berlaga. (Foto: Tiktok/@pyka)
A
A
A

MOMEN keren Jonatan Christie ikuti selebrasi Prannoy H.S curi perhatian. Selebrasi itu dilakukan guna membalaskan dendam Anthony Sinisuka Ginting yang kalah dari Pannoy di laga Piala Thomas 2024.

Ya, duel sengit tersaji dalam pertemuan tim bulu tangkis Indonesia vs India di laga terakhir Grup C Piala Thomas 2024. Laga yang digelar di Hi Tech Zone Sports Center Gymnasium, Chengdu, China, pada Rabu 1 Mei 2024 sore WIB itu memang penting bagi kedua tim guna menentukan siapa yang menyabet status juara Grup C.

Prannoy HS selebrasi

Persaingan sengit pun sudah tersaji di awal laga. Pada partai pertama yang mempertemukan Anthony Sinisuka Ginting vs Prannoy H.S, laga harus berjalan rubber game selama 1 jam 1 menit.

Anthony Ginting pun sebenarnya sukses membuka laga dengan apik karena menang di gim pertama dengan skor 21-13. Sayangnya, Prannoy berhasil merebut gim kedua dengan menang 21-12.

Laga pun harus dilanjutkan ke gim ketiga yang jadi penentuan. Di gim itu, Prannoy kembali memegang kendali permainan. Dia pun menang dengan skor 21-12. Memenangi duel yang berjalan sengit, Prannoy tampak penuh emosional hingga melakukan selebrasi yang tak biasa.

Prannoy berselebrasi dengan meletakkan jari telunjuknya di kepala kanan. Kemudian, jari telunjuknya menunjuk ke arat atas.

Tetapi, selebrasi Prannoy langsung dibalaskan tuntas oleh tunggal putra lain Indonesia, yakni Jonatan Christie. Turun di partai ketiga, pemain yang akrab disapa Jojo itu sukses memenangi laga yang tak kalah sengit melawan Lakshya Sen usai bertarung selama 1 jam 15 menit dengan skor 21-18, 16-21, dan 21-17.

Usai laga, Jonatan langsung melakukan selebrasi yang tampak penuh emosional karena lega bisa memenangi laga sengit itu. Dia pun mengikuti selebrasi Prannoy dengan meletakkan jari telunjuk di bagian kepala bagian atas.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008951/inews-premium-sports-apriyani-rahayu-curhat-soal-mental-tim-indonesia-di-piala-uber-2024-kvKPvRxmc7.jpg
iNews Premium Sports: Apriyani Rahayu Curhat soal Mental Tim Indonesia di Piala Uber 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008841/tim-bulutangkis-indonesia-mulai-ramaikan-malam-apresiasi-tim-thomas-dan-uber-di-inews-premium-sports-8oabacvtWF.jpg
Tim Bulutangkis Indonesia Mulai Ramaikan Malam Apresiasi Tim Thomas dan Uber di iNews Premium Sports
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008826/apresiasi-perjuangan-tim-thomas-dan-uber-cup-2024-di-inews-premium-sports-malam-ini-pukul-20-00-wib-live-hanya-di-inews-A49VqPFGLT.jpeg
Apresiasi Perjuangan Tim Thomas dan Uber Cup 2024 di iNews Premium Sports, Malam Ini Pukul 20.00 WIB, Live Hanya di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/40/3008342/apresiasi-perjuangan-tim-thomas-dan-uber-cup-2024-besok-jam-8-malam-bersama-aiman-witjaksono-ricky-subagja-dan-para-pebulutangkis-indonesia-eksklusif-hanya-di-inews-iI5VGkm554.jpeg
Apresiasi Perjuangan Tim Thomas dan Uber Cup 2024, Besok Jam 8 Malam Bersama Aiman Witjaksono, Ricky Subagja dan Para Pebulutangkis Indonesia, Eksklusif Hanya di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/40/3008099/5-pebulu-tangkis-tunggal-putra-dunia-dengan-pukulan-smash-tercepat-di-piala-thomas-2024-versi-bwf-ada-jonatan-christie-hampir-500-km-jam-K8dp6MuiIF.jpg
5 Pebulu Tangkis Tunggal Putra Dunia dengan Pukulan Smash Tercepat di Piala Thomas 2024 Versi BWF, Ada Jonatan Christie Hampir 500 Km/Jam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/12/40/3007562/gregoria-mariska-tunjung-jadi-tunggal-putri-dengan-pukulan-smash-tercepat-di-piala-uber-2024-nyaris-400-km-jam-PuwHeX7B3e.jpg
Gregoria Mariska Tunjung Jadi Tunggal Putri dengan Pukulan Smash Tercepat di Piala Uber 2024, Nyaris 400 Km/Jam!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement