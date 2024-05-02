Momen Keren Jonatan Christie Ikuti Selebrasi Prannoy H.S, Balaskan Dendam Anthony Ginting di Laga Piala Thomas 2024!

MOMEN keren Jonatan Christie ikuti selebrasi Prannoy H.S curi perhatian. Selebrasi itu dilakukan guna membalaskan dendam Anthony Sinisuka Ginting yang kalah dari Pannoy di laga Piala Thomas 2024.

Ya, duel sengit tersaji dalam pertemuan tim bulu tangkis Indonesia vs India di laga terakhir Grup C Piala Thomas 2024. Laga yang digelar di Hi Tech Zone Sports Center Gymnasium, Chengdu, China, pada Rabu 1 Mei 2024 sore WIB itu memang penting bagi kedua tim guna menentukan siapa yang menyabet status juara Grup C.

Persaingan sengit pun sudah tersaji di awal laga. Pada partai pertama yang mempertemukan Anthony Sinisuka Ginting vs Prannoy H.S, laga harus berjalan rubber game selama 1 jam 1 menit.

Anthony Ginting pun sebenarnya sukses membuka laga dengan apik karena menang di gim pertama dengan skor 21-13. Sayangnya, Prannoy berhasil merebut gim kedua dengan menang 21-12.

Laga pun harus dilanjutkan ke gim ketiga yang jadi penentuan. Di gim itu, Prannoy kembali memegang kendali permainan. Dia pun menang dengan skor 21-12. Memenangi duel yang berjalan sengit, Prannoy tampak penuh emosional hingga melakukan selebrasi yang tak biasa.

Prannoy berselebrasi dengan meletakkan jari telunjuknya di kepala kanan. Kemudian, jari telunjuknya menunjuk ke arat atas.

Tetapi, selebrasi Prannoy langsung dibalaskan tuntas oleh tunggal putra lain Indonesia, yakni Jonatan Christie. Turun di partai ketiga, pemain yang akrab disapa Jojo itu sukses memenangi laga yang tak kalah sengit melawan Lakshya Sen usai bertarung selama 1 jam 15 menit dengan skor 21-18, 16-21, dan 21-17.

Usai laga, Jonatan langsung melakukan selebrasi yang tampak penuh emosional karena lega bisa memenangi laga sengit itu. Dia pun mengikuti selebrasi Prannoy dengan meletakkan jari telunjuk di bagian kepala bagian atas.