HOME SPORTS NETTING

5 Pebulu Tangkis Top Dunia Hasil Didikan Pelatih asal Indonesia Mulyo Handoyo, Nomor 1 Peraih Emas Olimpiade!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |16:47 WIB
5 Pebulu Tangkis Top Dunia Hasil Didikan Pelatih asal Indonesia Mulyo Handoyo, Nomor 1 Peraih Emas Olimpiade!
Mulyo Handoyo pernah melatih lima pebulu tangkis top dunia ini (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

BERIKUT lima pebulu tangkis top dunia hasil didikan pelatih asal Indonesia, Mulyo Handoyo. Tangan dinginnya mampu mencetak pemain-pemain kelas atas.

Mulyo merupakan salah satu pelatih jempolan yang dimiliki Indonesia. Ia mampu menelurkan pemain-pemain berbakat meski kini tak lagi melatih di Tanah Air.

Ilustrasi bulu tangkis

Lalu, siapa saja lima pebulu tangkis top dunia hasil didikan Mulyo? Simak ulasan berikut ini.

5 Pebulu Tangkis Top Dunia Hasil Didikan Pelatih asal Indonesia Mulyo Handoyo

5. Prannoy HS Kumar

Prannoy HS Kumar

Mulyo diketahui pernah menjadi pelatih tunggal putra di PBSI-nya India. Prannoy merupakan salah satu anak didiknya.

Kendati tak pernah mencapai prestasi papan atas, Prannoy sempat cukup bersaing di tunggal putra dunia. Ia merasakan betul tangan dingin Mulyo.

4. Kidambi Srikanth

Kidambi Srikanth

Selain itu, Mulyo juga cukup memberikan polesan apik untuk Kidambi. Ia juga mampu bersaing dan mewarnai persaingan di nomor tunggal putra dunia.

Kidambi beberapa kali bisa merepotkan pemain-pemain tunggal putra Indonesia. Kini, namanya cukup berkibar di bulu tangkis dunia.

Halaman:
1 2 3
