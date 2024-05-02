Sumbang Kemenangan untuk Indonesia saat Hadapi India di Piala Thomas 2024, Bagas/Fikri: Alhamdulilah Bisa Menang

Bagas/Fikri sumbang poin kemenangan Indonesia atas India di laga terakhir Grup C Piala Thomas 2024 (Foto: PBSI)

CHENGDU - Pasangan Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, menyumbang poin pertama untuk Indonesia di laga terakhir Grup C kontra India di Piala Thomas 2024. Namun begitu, Bagas/Fikri melakoni laga penuh drama untuk bisa merebut kemenangan tersebut.

Pada laga tersebut, Bagas/Fikri bertemu ganda terbaik India yang juga mantan peringkat satu dunia, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty. Tentu hal itu tidak mudah ditambah Bagas/Fikri bermain ketika Indonesia tertinggal 0-1 dari India.

Untungnya, Bagas/Fikri berhasil menunjukkan performa terbaik meski harus melakoni drama ketat. Berlangsung dalam tiga gim, mereka menang tipis atas juara Asia 2024 itu dengan skor 24-22, 22-24, dan 21-19.

"Pertama alhamdulillah bisa menang, bisa menyumbang angka pertama untuk Indonesia. Pertandingan berjalan sengit dari awal sampai akhir. Di gim kedua kami kehilangan fokus, tegangnya keluar lagi karena sudah unggul jauh tapi bisa terkejar," kata Fikri dalam keterangan pers PBSI, Rabu (1/5/2024).

Pada laga tersebut, Bagas/Fikri sejatinya bisa menyelesaikan kemenangan dalam dua gim. Sayangnya, pada gim kedua ketika Bagas/Fikri unggul 20-14, posisi mereka terkejar hingga berbalik kalah menjadi 22-24.

Hal serupa nyaris terjadi di gim ketiga, ketika Bagas/Fikri unggul 20-15. Keunggulan mereka sempat terkejar di kedudukan 20-19, untungnya mereka mampu menyelesaikan laga dengan kemenangan 21-19.