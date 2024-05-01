Hasil Drawing Perempatfinal Piala Thomas 2024: Indonesia Hadapi Korea

Tim Bulutangkis Indonesia akan menghadapi Korea di perempatfinal Piala Thomas 2024 (Foto: PBSI)

HASIL drawing perempatfinal Piala Thomas 2024 akan dibahas Okezone. Berdasrkan hasil drawing, Tim Bulutangkis Indonesia akan menghadapi Korea di babak delapan besar nanti.

Ini adalah hasil undian yang menantang bagi Fajar Alfian dkk mengingat Korea Selatan adalah lawan yang tangguh. Sementara Indonesia tidak bisa bertemu dengan India lagi karena dua tim yang sama dalam satu grup tidak boleh berjumpa lagi di perempatfinal.

Jika nantinya Indonesia lolos ke semifinal, lawan yang akan dihadapi adalah pemenang antara Taiwan dan Denmark. Mereka dalam bagan yang sama dengan Indonesia dan Korea Selatan.

Sementara itu, tuan rumah China akan bertemu India yang merupakan runner-up Grup C. Sedangkan laga perempatfinal lainnya akan mempertemukan Jepang melawan Malaysia.

Laga perempatfinal Piala Thomas 2024 sendiri akan berlangsung dalam dua hari pada 2-3 Mei 2024. Pada dua hari tersebut, ajang Piala Thomas akan dimulai pada pukul 16.00 WIB.