HOME SPORTS NETTING

Jadwal Perempatfinal Piala Uber 2024: Indonesia vs Thailand, China Tantang Denmark!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |04:02 WIB
Jadwal Perempatfinal Piala Uber 2024: Indonesia vs Thailand, China Tantang Denmark!
Indonesia akan menghadapi Thailand di perempatfinal Piala Uber 2024 (Foto: PBSI)
JADWAL perempatfinal Piala Uber 2024 akan dibahas Okezone. Laga perempatfinal Piala Uber 2024 sendiri akan berlangsung dalam dua hari pada 2-3 Mei 2024.

Pada dua hari tersebut, ajang Piala Uber akan dimulai pada pukul 08.30 WIB. Pada babak delapan besar kali ini Indonesia akan menghadapi Thailand sementara pada laga lainnya, tuan rumah China ditantang Denmark.

Ini adalah hasil undian yang cukup baik bagi Indonesia mengingat lawan-lawan lain seperti China dan Korea Selatan cukup berat. Sementara Indonesia tidak bisa bertemu dengan Jepang lagi karena dua tim yang sama dalam satu grup tidak boleh berjumpa lagi di perempatfinal.

Jika nantinya Indonesia lolos ke semifinal, lawan yang akan dihadapi adalah pemenang antara Taiwan melawan Korea Selatan. Mereka dalam bagan yang sama dengan Indonesia dan Thailand.

Sementara itu, tuan rumah China akan bertemu Denmark di perempatfinal. Sedangkan Jepang yang merupakan juara Grup C akan bertemu India.

