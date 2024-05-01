Piala Uber 2024: Bungkam Akane Yamaguchi, Gregoria Mariska Ungkap Kunci Kemenangan

CHENGDU – Gregoria Mariska Tunjung mengungkapkan kunci kemenangan atas Akane Yamaguchi di laga terakhir Grup C Piala Uber 2024. Konsistensi menjadi poin penting dalam kemenangan tersebut.

Pada laga yang berlangsung di Hi-Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Chengdu, China, Rabu (1/5/2024) pagi WIB, Gregoria berhasil menyumbangkan satu poin untuk Indonesia di partai pembuka. Ia mengatasi perlawanan Yamaguchi dalam tiga gim 17-21, 21-17, dan 21-13.

Kemenangan yang diraih Gregoria atas Yamaguchi pun tidaklah mudah. Pasalnya, ia sempat kehilangan gim pertama akibat banyak melakukan kesalahan sendiri.

"Puji Tuhan bersyukur dengan hasil hari ini dan bisa dibilang di gim pertama saya tidak cukup nyaman dengan permainan saya. Masih terlalu terburu-buru dan akhirnya melakukan kesalahan sendiri," kata Gregoria dalam keterangan pers PBSI, dikutip Rabu (1/5/2024).

Pada gim kedua, Gregoria melakukan perubahan dengan mencoba bermain sabar. Hasilnya pun positif meski ia harus menguatkan stamina untuk meladeni permainan Yamaguchi.

"Tapi untungnya gim kedua saya bisa coba lebih sabar dan lebih tahan walaupun jatuhnya seperti itu membuat saya lebih capek. Tapi ternyata itu yang saya butuhkan di pertandingan tadi," lanjut perempuan berusia 24 tahun itu.