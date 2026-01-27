Kisah Respek Lu Ching-yao/Yang Po-han, Ganda Putra Taiwan yang Menunduk dan Cium Tangan Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan

KISAH respek Lu Ching-yao/Yang Po-han terhadap Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan menarik untuk diulas. Sebab, mereka sampai menunduk dan cium tangan!

Ahsan/Hendra bukanlah sosok sembarangan di bulu tangkis. Rekam jejak keduanya tidak hanya dihormati dan diakui pencinta tepok bulu Indonesia tetapi juga seantero jagat.

1. Jadi Panutan

Bahkan, tidak jarang Ahsan/Hendra jadi panutan sesama pebulu tangkis dunia. Lu/Yang jadi contoh nyata pemain yang begitu segan terhadap pasangan berjuluk The Daddies.

Setiap kali bertemu dalam sebuah pertandingan, Lu/Yang selalu saja mencium tangan Ahsan/Hendra setelah pertandingan layaknya seorang ayah dan anak. Itu menunjukkan betapa dalamnya rasa hormat mereka.

2. Beberapa Kali Sungkem

Tak hanya sekali, momen itu terjadi beberapa kali. Awalnya, Lu/Yang tertangkap kamera sungkem kepada Ahsan/Hendra usai pertandingan di French Open 2021.

Kemudian, di Malaysia Masters 2022, Lu/Yang melakukan hal serupa meski menelan kekalahan. Di Denmark Open 2022, mereka kembali sungkem kendati kali ini gantian mengalahkan Ahsan/Hendra.