Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Respek Lu Ching-yao/Yang Po-han, Ganda Putra Taiwan yang Menunduk dan Cium Tangan Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |04:40 WIB
Kisah Respek Lu Ching-yao/Yang Po-han, Ganda Putra Taiwan yang Menunduk dan Cium Tangan Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan
Kisah respek Lu Ching-yao/Yang Po-han terhadap Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan menarik untuk diulas (Foto: Youtube/Bangku Penonton)
A
A
A

KISAH respek Lu Ching-yao/Yang Po-han terhadap Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan menarik untuk diulas. Sebab, mereka sampai menunduk dan cium tangan!

Ahsan/Hendra bukanlah sosok sembarangan di bulu tangkis. Rekam jejak keduanya tidak hanya dihormati dan diakui pencinta tepok bulu Indonesia tetapi juga seantero jagat.

1. Jadi Panutan

Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan pensiun. foto aldhi chandra

Bahkan, tidak jarang Ahsan/Hendra jadi panutan sesama pebulu tangkis dunia. Lu/Yang jadi contoh nyata pemain yang begitu segan terhadap pasangan berjuluk The Daddies.

Setiap kali bertemu dalam sebuah pertandingan, Lu/Yang selalu saja mencium tangan Ahsan/Hendra setelah pertandingan layaknya seorang ayah dan anak. Itu menunjukkan betapa dalamnya rasa hormat mereka.

2. Beberapa Kali Sungkem

Tak hanya sekali, momen itu terjadi beberapa kali. Awalnya, Lu/Yang tertangkap kamera sungkem kepada Ahsan/Hendra usai pertandingan di French Open 2021.

Kemudian, di Malaysia Masters 2022, Lu/Yang melakukan hal serupa meski menelan kekalahan. Di Denmark Open 2022, mereka kembali sungkem kendati kali ini gantian mengalahkan Ahsan/Hendra.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/40/3197435/simak_kisah_haru_pebulu_tangkis_mohammad_ahsan_yang_menolak_tawaran_melatih_demi_keluarga-8YWK_large.jpg
Kisah Haru Pebulu Tangkis Mohammad Ahsan, Tolak Tawaran Latih 3 Negara Asia demi Tebus Waktu untuk Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/40/3197387/ricky_subagja_bersama_cica_andjani-cvIJ_large.jpg
Kisah Asmara Ricky Subagja: Sang Legenda Ganda Putra yang Temukan Kebahagiaan Bersama Istri Cantik Beda 26 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/40/3197075/loh_kean_yew_begitu_polos_dan_tidak_tahu_hendra_setiawan_adalah_juara_olimpiade-Xcop_large.jpg
Kisah Kepolosan Loh Kean Yew, Awalnya Tak Tahu Jika Hendra Setiawan juara Olimpiade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/40/3197058/simak_kisah_loh_kean_yew_yang_ternyata_doyan_nasi_padang_dan_fasih_berbahasa_indonesia-Ve7y_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Singapura Loh Kean Yew, Ternyata Doyan Nasi Padang dan Fasih Berbahasa Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/40/3196916/simak_kisah_sedih_tong_sin_fu-bt1u_large.jpg
Kisah Sedih Tong Sin Fu, Aset Bulu Tangkis yang Dibuang Indonesia tapi Bawa China Bersinar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/40/3196909/berikut_lima_rekor_legenda_bulu_tangkis_rudy_hartono_yang_bikin_gempar_dunia-tN0I_large.jpg
5 Rekor Legenda Bulu Tangkis Rudy Hartono yang Bikin Gempar Dunia, Nomor 1 Gelar Terbanyak di All England!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement