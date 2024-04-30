Piala Uber 2024: Pelatih Tunggal Putri Indonesia Ungkap Persiapan Gregoria Mariska Cs Jelang Duel Kontra Jepang

CHENGDU – Pelatih tunggal putri, Herli Djaenudin, ungkap persiapan Gregoria Mariska Tunjung cs jelang duel kontra Jepang di Piala Uber 2024. Dia memastikan anak asuhnya dalam kondisi siap tempur jelang hadapi Jepang di laga terakhir Grup C Piala Uber 2024.

Tim putri Indonesia akan melanjutkan perjuangannya di Grup C dengan melawan Jepang di Hi-Tech Zone Sports Center Gymnasium, Chengdu, China, Rabu 1 Mei 2024. Walau sudah dipastikan mengunci tiket perempatfinal, ini menjadi laga yang cukup penting untuk menentukan tim Merah Putih lolos sebagai runner up atau juara grup.

Jelang laga besok, Herli memastikan empat anak asuhnya dalam kondisi yang sip dan punya ambisi besar untuk menampilkan performa terbaiknya. Empat pemain yang dimaksud adalah Gregoria Mariska Tunjung, Ester Nurumi Tri Wardoyo, Ruzana, dan Komang Ayu Cahya Dewi.

“Secara keseluruhan keempat tunggal putri siap untuk tampil melawan Jepang. Semua punya keinginan yang kuat untuk membuktikan. Semoga sesuai dengan apa yang kita rencanakan,” kata Herli dalam rilis PBSI, Selasa (30/4/2024).

Herli berharap, anak asuhnya yang akan dipercaya tampil di laga kontra Jepang bisa tampil maksimal. Meski anak asuhnya mayoritas pemain muda, dia tidak ingin hal tersebut menjadi hambatan.

“Saya berharap mereka bisa bermain maksimal besok, karena seperti kita tahu hanya Gregoria saja pemain yang punya banyak pengalaman di Piala Uber. Sisanya adalah pemain-pemain muda,” tutur Herli.