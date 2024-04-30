Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Piala Uber 2024: Pelatih Tunggal Putri Indonesia Ungkap Persiapan Gregoria Mariska Cs Jelang Duel Kontra Jepang

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |20:53 WIB
Piala Uber 2024: Pelatih Tunggal Putri Indonesia Ungkap Persiapan Gregoria Mariska Cs Jelang Duel Kontra Jepang
Gregoria Mariska Tunjung dan Komang Ayu Cahya Dewi. (Foto: Humas PBSI)
A
A
A

CHENGDU – Pelatih tunggal putri, Herli Djaenudin, ungkap persiapan Gregoria Mariska Tunjung cs jelang duel kontra Jepang di Piala Uber 2024. Dia memastikan anak asuhnya dalam kondisi siap tempur jelang hadapi Jepang di laga terakhir Grup C Piala Uber 2024.

Tim putri Indonesia akan melanjutkan perjuangannya di Grup C dengan melawan Jepang di Hi-Tech Zone Sports Center Gymnasium, Chengdu, China, Rabu 1 Mei 2024. Walau sudah dipastikan mengunci tiket perempatfinal, ini menjadi laga yang cukup penting untuk menentukan tim Merah Putih lolos sebagai runner up atau juara grup.

Gregoria Mariska Tunjung

Jelang laga besok, Herli memastikan empat anak asuhnya dalam kondisi yang sip dan punya ambisi besar untuk menampilkan performa terbaiknya. Empat pemain yang dimaksud adalah Gregoria Mariska Tunjung, Ester Nurumi Tri Wardoyo, Ruzana, dan Komang Ayu Cahya Dewi.

“Secara keseluruhan keempat tunggal putri siap untuk tampil melawan Jepang. Semua punya keinginan yang kuat untuk membuktikan. Semoga sesuai dengan apa yang kita rencanakan,” kata Herli dalam rilis PBSI, Selasa (30/4/2024).

Herli berharap, anak asuhnya yang akan dipercaya tampil di laga kontra Jepang bisa tampil maksimal. Meski anak asuhnya mayoritas pemain muda, dia tidak ingin hal tersebut menjadi hambatan.

“Saya berharap mereka bisa bermain maksimal besok, karena seperti kita tahu hanya Gregoria saja pemain yang punya banyak pengalaman di Piala Uber. Sisanya adalah pemain-pemain muda,” tutur Herli.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008951/inews-premium-sports-apriyani-rahayu-curhat-soal-mental-tim-indonesia-di-piala-uber-2024-kvKPvRxmc7.jpg
iNews Premium Sports: Apriyani Rahayu Curhat soal Mental Tim Indonesia di Piala Uber 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008841/tim-bulutangkis-indonesia-mulai-ramaikan-malam-apresiasi-tim-thomas-dan-uber-di-inews-premium-sports-8oabacvtWF.jpg
Tim Bulutangkis Indonesia Mulai Ramaikan Malam Apresiasi Tim Thomas dan Uber di iNews Premium Sports
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008826/apresiasi-perjuangan-tim-thomas-dan-uber-cup-2024-di-inews-premium-sports-malam-ini-pukul-20-00-wib-live-hanya-di-inews-A49VqPFGLT.jpeg
Apresiasi Perjuangan Tim Thomas dan Uber Cup 2024 di iNews Premium Sports, Malam Ini Pukul 20.00 WIB, Live Hanya di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/40/3008342/apresiasi-perjuangan-tim-thomas-dan-uber-cup-2024-besok-jam-8-malam-bersama-aiman-witjaksono-ricky-subagja-dan-para-pebulutangkis-indonesia-eksklusif-hanya-di-inews-iI5VGkm554.jpeg
Apresiasi Perjuangan Tim Thomas dan Uber Cup 2024, Besok Jam 8 Malam Bersama Aiman Witjaksono, Ricky Subagja dan Para Pebulutangkis Indonesia, Eksklusif Hanya di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/40/3008099/5-pebulu-tangkis-tunggal-putra-dunia-dengan-pukulan-smash-tercepat-di-piala-thomas-2024-versi-bwf-ada-jonatan-christie-hampir-500-km-jam-K8dp6MuiIF.jpg
5 Pebulu Tangkis Tunggal Putra Dunia dengan Pukulan Smash Tercepat di Piala Thomas 2024 Versi BWF, Ada Jonatan Christie Hampir 500 Km/Jam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/12/40/3007562/gregoria-mariska-tunjung-jadi-tunggal-putri-dengan-pukulan-smash-tercepat-di-piala-uber-2024-nyaris-400-km-jam-PuwHeX7B3e.jpg
Gregoria Mariska Tunjung Jadi Tunggal Putri dengan Pukulan Smash Tercepat di Piala Uber 2024, Nyaris 400 Km/Jam!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement