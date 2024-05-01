Live di iNews! Ini Jadwal Siaran Langsung Tim Bulutangkis Indonesia vs India di Piala Thomas 2024

JADWAL siaran langsung tim bulu tangkis Indonesia di Piala Thomas 2024 hari ini, Rabu (1/5/2024) menarik untuk diketahui. Sebab laga yang dimainkan Fajar Alfian dan kawan-kawan nanti adalah pertandingan pamungkas di Grup C dan yang dilawan merupakan sang juara bertahan India.

Seperti yang diketahui, baik Indonesia dan India sudah sama-sama mengantongi tiket ke babak perempatfinal Piala Thomas 2024. Pertemuan di Chengdu Hi Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Chengdu, China hari ini pun akan menentukan siapa juara Grup C.

Sejauh ini, tim bulu tangkis Indonesia berada di posisi pertama di Grup C dengan dua kemenangan. India pun juga merebut dua kemenangan atas Inggris dan Thailand.

Bedanya, Indonesia unggul dalam hal jumlah gim yang dimenangkan serta total poin yang dikumpulkan. Dengan begitu, andai menang atas India maka otomatis Indonesia akan menjuarai Grup C Piala Thomas 2024.

Untuk itu, Indonesia akan tampil dengan kekuatan terbaiknya saat melawan India nanti. Terlebih Indonesia memiliki tekad tambahan, yakni ingin membalas kekalahan di final Piala Thomas 2022 lalu.

Kala itu Indonesia kalah 0-3 di final melawan India dan gagal mempertahankan gelar Piala Thomas yang diraih 2020 lalu. Jadi, Indonesia jelas akan berusaha revans pada laga pamungkas Grup C nanti.