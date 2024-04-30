Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Daftar Negara yang Sudah Lolos ke Perempatfinal Piala Thomas dan Uber 2024

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |23:41 WIB
Daftar Negara yang Sudah Lolos ke Perempatfinal Piala Thomas dan Uber 2024
Tim Bulutangkis Indonesia di Piala Thomas 2024 (Foto: PBSI)
DAFTAR negara yang sudah lolos ke perempatfinal Piala Thomas dan Uber 2024 akan dibahas Okezone. Salah satunya adalah Indonesia yang berhasil melaju ke babak delapan besar.

Pertama ada Tim Bulutangkis Putra Indonesia yang memastikan diri perempatfinal Piala Thomas 2024. Anthony Ginting dan rekan-rekan berada di puncak klasemen grup sementara.

Indonesia mengumpulkan poin sempurna di dua laga awal fase grup. Tim Merah-Putih mengalahkan Inggris 5-0 di pertandingan perdana.

Tren positf itu kemudian berlanjut. Fajar Alfian dan rekan-rekan sukses mengatasi perlawanan Thailand di pertandingan kedua fase grup.

Sementara itu di sektor putri, Indonesia juga sudah memastikan tempat ke babak perempatfinal. Srikandi Merah-Putih berpeluang menggeser Jepang jika bisa mengalakan Samurai biru di babak delapan besar.

Gregoria Mariska dan rekan-rekan berhasil menang 5-0 atas Hong Kong di laga perdana Grup C. Kemenangan itu kemudian berlanjut saat Indonesia menang 5-0 Uganda di laga kedua fase grup.

