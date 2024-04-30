Piala Thomas 2024: Tunggal Putra Indonesia Siap Turunkan Kekuatan Terbaik Hadapi India

CHENGDU – Pelatih tunggal putra Indonesia, Irwansyah, siap turunkan kekuatan terbaik hadapi India di Piala Thomas 2024. Selain itu, ia memprediksi pertandingan akan berlangsung ketat dan tak mudah untuk Indonesia.

Ya, Indonesia akan menghadapi India di laga terakhir Grup C Piala Thomas 2024 di Chengdu Hi Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Chengdu, China, Rabu 1 Mei 2024. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan demi menjadi juara grup.

Meski sama-sama berhasil meraih dua kemenangan, Indonesia menempati posisi pertama sedangkan India berada ditempat runner-up. Kemenangan dalam laga nanti akan membuat Jonatan Christie dan kawan-kawan keluar sebagai juara Grup C.

Irwansyah pun memastikan bakal menurunkan tim terbaik menghadapi India. Selain itu, Anthony Sinisuka Ginting dan kawan-kawan sudah siap untuk menghadapi India.