HOME SPORTS NETTING

Piala Thomas 2024: Tunggal Putra Indonesia Siap Turunkan Kekuatan Terbaik Hadapi India

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |18:53 WIB
Piala Thomas 2024: Tunggal Putra Indonesia Siap Turunkan Kekuatan Terbaik Hadapi India
Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

CHENGDU – Pelatih tunggal putra Indonesia, Irwansyah, siap turunkan kekuatan terbaik hadapi India di Piala Thomas 2024. Selain itu, ia memprediksi pertandingan akan berlangsung ketat dan tak mudah untuk Indonesia.

Ya, Indonesia akan menghadapi India di laga terakhir Grup C Piala Thomas 2024 di Chengdu Hi Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Chengdu, China, Rabu 1 Mei 2024. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan demi menjadi juara grup.

Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Thomas 2024

Meski sama-sama berhasil meraih dua kemenangan, Indonesia menempati posisi pertama sedangkan India berada ditempat runner-up. Kemenangan dalam laga nanti akan membuat Jonatan Christie dan kawan-kawan keluar sebagai juara Grup C.

Irwansyah pun memastikan bakal menurunkan tim terbaik menghadapi India. Selain itu, Anthony Sinisuka Ginting dan kawan-kawan sudah siap untuk menghadapi India.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
