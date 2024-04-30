Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Kecilnya Gloria Emanuelle, Pebulutangkis Indonesia yang Main Bulutangkis Pakai Tutupan Panci

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |00:03 WIB
Kisah Kecilnya Gloria Emanuelle, Pebulutangkis Indonesia yang Main Bulutangkis Pakai Tutupan Panci
Gloria Emanuelle Widjaja jadi salah satu pebulutangkis andalan Indonesia di sektor ganda campuran. (Foto: Instagram/@ge_widjaja)
A
A
A

KISAH kecilnya Gloria Emanuelle menarik diulas. Sebab, pebulutangkis spesialis nomor ganda campuran kebanggaan Indonesia ini pernah bermain bulutangkis pakai tutup panci saat masih kecil.

Seperti diketahui, Gloria Emanuelle Widjaja merupakan salah satu pebulutangkis ganda campuran hebat kebanggaan Indonesia. Kini berduet dengan Dejan Ferdiansyah, Gloria sukses meraih banyak prestasi.

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja

Salah satunya adalah menjadi juara di ajang Syed Modi India International pada Desember 2023. Pada turnamen bertaraf Super 300 itu, Dejan/Gloria sukses mengalahkan pasangan asal Jepang, Yuki Kaneko/Misaki Matsutomo, lewat rubber game dengan skor 20-22, 21-19, dan 25-23.

Dengan tandem sebelumnya, yakni Eko Subaktiar, Gloria Emanuelle Widjaja bahkan pernah menjadi juara dunia junior di sektor ganda campuran. Mereka juga menjadi juara di ajang Macau Open pada 2014.

Namun tanpa banyak yang tahu, rupanya Gloria lahir dari keluarga yang tidak memiliki darah bulutangkis sama sekali. Jangankan bulutangkis, darah atlet saja tidak mengalir sama sekali di dalam keluarganya.

Meski bukan keluarga atlet, orangtua dan kakak Gloria adalah sosok yang memperkenalkan olahraga tepok bulu ini kepada dirinya. Keluarganya kerap mengajaknya bermain di depan rumah semasa ia kecil.

"Kalau dibilang cita-cita sih dulu basic dari family tuh bener-bener enggak ada bulutangkis dan atlet sama sekali,” kata Gloria Emanuelle Widjaja, dikutip dari Youtube PB Djarum, Senin (29/04/2024).

"Jadi aku tuh enggak tahu masanya lagi apa tiba-tiba diajak main (bulutangkis) sama orangtua dan kakak-kakak di depan rumah" sambungnya.

Telusuri berita Sport lainnya
