Rinov Rivaldy/Pitha Mentari Lolos ke Olimpiade Paris Usai Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Tersisih di BAC 2024!

RINOV Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari dipastikan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Mereka terbantu dengan hasil buruk yang diterima Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja di Badminton Asia Championships 2024 (BAC 2024).

Indonesia dipastikan merebut satu tiket lolos ke Olimpiade Paris 2024 di nomor ganda campuran setelah Hee Yong Kai Terry/Tan Wei Han Jessica kalah di babak 16 besar BAC. Mereka kandas dari Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong 11-21 dan 11-21.

Hee/Tan sendiri menjadi pesaing utama bagi ganda campuran Indonesia untuk lolos ke Paris. Sebab, sebelum BAC 2024 berlangsung, satu spot diperebutkan oleh empat pasangan, dengan tiga di antaranya dari Indonesia.

Pada ajang BAC 2024 ini Hee/Tan dituntut hasil tinggi dengan minimal lolos ke semifinal agar bisa mengamankan tiket Olimpiade Paris 2024. Dengan ini, pasangan Singapura itu tak lolos ke Ibu Kota Prancis.

Tersisa Rinov/Pitha dan Dejan/Gloria yang akan berebut satu tiket ke Paris. Pasangan yang disebut terakhir harus meraih hasil tinggi di BAC 2024, yakni paling tidak finalis.

Akan tetapi, Dejan/Gloria harus tunduk dari wakil Korea Selatan, Kim Won-ho/Jeong Na-eun di babak 16 besar. Pasangan PB Djarum itu takluk dengan skor 18-21 dan 16-21.