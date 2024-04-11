Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Rinov Rivaldy/Pitha Mentari Lolos ke Olimpiade Paris Usai Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Tersisih di BAC 2024!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |21:17 WIB
Rinov Rivaldy/Pitha Mentari Lolos ke Olimpiade Paris Usai Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Tersisih di BAC 2024!
Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari lolos ke Olimpiade Paris 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

RINOV Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari dipastikan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Mereka terbantu dengan hasil buruk yang diterima Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja di Badminton Asia Championships 2024 (BAC 2024).

Indonesia dipastikan merebut satu tiket lolos ke Olimpiade Paris 2024 di nomor ganda campuran setelah Hee Yong Kai Terry/Tan Wei Han Jessica kalah di babak 16 besar BAC. Mereka kandas dari Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong 11-21 dan 11-21.

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari

Hee/Tan sendiri menjadi pesaing utama bagi ganda campuran Indonesia untuk lolos ke Paris. Sebab, sebelum BAC 2024 berlangsung, satu spot diperebutkan oleh empat pasangan, dengan tiga di antaranya dari Indonesia.

Pada ajang BAC 2024 ini Hee/Tan dituntut hasil tinggi dengan minimal lolos ke semifinal agar bisa mengamankan tiket Olimpiade Paris 2024. Dengan ini, pasangan Singapura itu tak lolos ke Ibu Kota Prancis.

Tersisa Rinov/Pitha dan Dejan/Gloria yang akan berebut satu tiket ke Paris. Pasangan yang disebut terakhir harus meraih hasil tinggi di BAC 2024, yakni paling tidak finalis.

Akan tetapi, Dejan/Gloria harus tunduk dari wakil Korea Selatan, Kim Won-ho/Jeong Na-eun di babak 16 besar. Pasangan PB Djarum itu takluk dengan skor 18-21 dan 16-21.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement