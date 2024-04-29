Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Piala Uber 2024: Apriyani/Fadia dan Lanny/Rachel Menang, Indonesia Bantai Uganda 5-0!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |19:10 WIB
Hasil Piala Uber 2024: Apriyani/Fadia dan Lanny/Rachel Menang, Indonesia Bantai Uganda 5-0!
Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti kala berlaga. (Foto: PBSI)
HASIL Piala Uber 2024 akan diulas dalam artikel ini. Tim bulu tangkis Indonesia sukses menang sempurna atas Uganda dengan skor 5-0 di laga kedua Grup C Piala Uber 2024.

Dua poin di antantara didapat lewat aksi ciamik ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti dan Lanny Tria Mayasari/Rachel Allesya Rose. Dua hasil kemenangan itu membuat tim Merah Putih menang sempurna 5-0 atas Uganda.

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti

Apri/Fadia menang dua gim langsung atas Husina Kobugabe/Gladys Mbabazi dengan skor 21-9 dan 21-11. Lalu, nasib sama juga dialami Lanny/Rachel yang menang dua gim langsung atas Fadilah Shamika Mohamed Rafi/Tracy Naluwooza dengan skor 21-6 dan 21-8.

Jalannya Pertandingan

Tampil di Hi-Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Chengdu, China, Senin (29/4) sore WIB, Apri/Fadia memulai laga dengan sangat baik dan unggul 8-2. Sampai akhirnya, mereka unggul telak 11-2 di interval gim kedua.

Setelah jeda, duet Pelatnas PBSI Cipayung itu memperlebar jarak keunggulannya menjadi 15-6 atas Kobugabe/Mbabazi. Apri/Fadia sama sekali tidak mendapat tekanan yang berarti dan menutup gim pertama dengan kemenangan 21-9 hanya dalam durasi sembilan menit.

Di gim kedua, Apri/Fadia dengan mudah mencuri poin dan unggul telak 7-3. Mereka meraih keunggulan atas Kobugabe/Mbabazi di interval gim kedua dengan skor 11-4.

Selepas interval, pasangan nomor sembilan dunia itu memperlebar jarak menjadi 17-10. Alhasil, Apri/Fadia menutup gim kedua dengan skor kemenangan 21-11 atas Kobugabe/Mbabazi.

Beralih ke laga Lanny/Rachel, memulai dengan sangat ciamik dan mampu unggul telak 8-1 atas Fadilah/Naluwooza. Mereka pun berhasil meraih keunggulan di interval gim pertama dengan skor 11-2.

Usai interval, Lanny/Rachel masih mendominasi jalannya pertandingan. Dengan mudah, mereka meraih poin demi poin. Alhasil, mereka menang telak 21-6 di gim pertama atas Fadilah/Naluwooza.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
