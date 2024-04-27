Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Heroik Tim Bulutangkis India Jadi Pemenang Piala Thomas 2022 Pertama Kali dalam Sejarah

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |22:07 WIB
Kisah Heroik Tim Bulutangkis India Jadi Pemenang Piala Thomas 2022 Pertama Kali dalam Sejarah
Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty turut membawa India juara Piala Thomas 2022. (Foto: Instagram/@chiragshetty)
A
A
A

KISAH heroik tim bulutangkis India jadi pemenang Piala Thomas 2022 pertama kali dalam sejarah akan diulas dalam artikel ini. Ajang turnamen beregu putra paling prestisius, Piala Thomas 2024, mulai digelar pada hari ini, Sabtu 27 April 2024, hingga 5 Mei 2024 di Chengdu High-tech Zone Sports Center Gymnasium, China.

Indonesia sendiri mengirim tim terbaiknya pada Piala Thomas 2024. Di antaranya, ada sang kapten Fajar Alfian, lalu ada Muhammad Rian Ardianto, Leo Rolly Carnando, Daniel Marthin, Bagas Maulana, Muhammad Shohibul Fikri, Jonatan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, Chico Aura Dwi Wardoyo, dan sang debutan Alwi Farhan.

Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty

Namun, langkah Indonesia di babak grup tidak akan mudah. Sebab, Indonesia akan bergabung di grup C bersama Inggris, Thailand, dan sang juara bertahan, India.

India dapat dikatakan akan menjadi lawan terberat Indonesia di babak grup. Tim asal Asia Selatan tersebut saat ini memang memiliki sederet atlet putra yang sangat hebat. Terlebih dengan status mereka sebagai juara bertahan, India dipastikan akan tampil habis-habisan.

Tim Piala Thomas India juga tentu ingin kembali merasakan atmosfer menjadi juara seperti di edisi 2022. Mereka diketahui tidak diunggulkan, tetapi secara mengejutkan juatru keluar sebagai juara.

Pada edisi tersebut, India bergabung di Grup C bersama dengan Taiwan, Jerman, dan Kanada. Mereka pun sukses menjadi runner-up grup dan lolos ke perempat final setelah hanya kalah dari Taiwan.

Di perempatfinal, India menantang salah satu kandidat juara kala itu, Malaysia. Di luar dugaan, mereka sukses menaklukkan Aaron Chia dan kolega dengan skor 3-2.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
