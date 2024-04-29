Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Piala Thomas 2024: Chico Aura Pastikan Kemenangan Indonesia 4-1 atas Thailand

Rio Eristiawan , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |13:18 WIB
Hasil Piala Thomas 2024: Chico Aura Pastikan Kemenangan Indonesia 4-1 atas Thailand
Tunggal Putra Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo (Foto: PBSI)
A
A
A

CHENGDU – Chico Aura Dwi Wardoyo memastikan kemenangan Indonesia 4-1 atas Thailand di Piala Asia Thomas 2024. Chico mengalahkan Nachakorn Pusri dua game langsung dengan 21-10 dan 21-10 di Chengdu Hi Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Chengdu, China, Senin (29/4/2024) siang WIB.

Pada awal gim pertama pertandingan berlangsung dengan ketat, tetapi Chico mampu memimpin 4-2 atas Pusri. Chico terus menambah perolehan poin dan membuatnya unggul 8-4.

Chico pun semakin tak terhentikan, setelah memimpin 11-5 atas lawannya di interval gim pertama. Pebulutangkis berusia 25 tahun itu terus menambah peroleh poinnya menjadi 15-7 atas Pusri selepas interval.

Meski bisa mendapatkan poin, tetapi Pusri tak mampu memangkas jarak dengan Chico. Hasilnya, Chico menutup gim pertama dengan kemenangan 21-10.

Chico memulai gim kedua dengan penampilan bagus, setelah memimpin 3-1 atas Pusri. Sementara Pusri mampu bangkit, tetapi Chico masih bisa mempertahankan keunggulannya 8-5.

Tunggal putra Indonesia yang menempati ranking 29 BWF itu pun memimpin 11-5 di interval gim kedua. Chico terus mendapatkan tambahan poin selepas interval dan membuatnya unggul 15-8.

