Breaking News: Tim Bulutangkis Indonesia Resmi Lolos ke Perempatfinal Piala Thomas 2024!

TIM Bulutangkis Indonesia resmi lolos ke Perempatfinal Piala Thomas 2024. Kepastian itu didapat setelah Anthony Ginting dan kawan-kawan unggul 3-1 atas Thailand (hingga laga keempat) di matchday kedua Grup C Piala Thomas 2024.

Dalam laga yang digelar di Hi-Tech Zone Sports Centre Gymnasium Court 2, Chengdu, China pada Senin (29/4/2024) siang WIB, Indonesia turun dengan Pemain-pemain terbaiknya. Di tunggal pertama, Indonesia menurunkan Anthony Ginting.

(Anthony Ginting sumbang angka pertama bagi Indonesia. (Foto: Humas PP PBSI)

Secara meyakinkan, tunggal putra peringkat tujuh dunia itu menang atas tunggal Thailand, Teeraratsakul P, dengan skor 21-16 dan 21-13. Alhasil, Indonesia unggul unggul 1-0 atas Thailand.

Kejutan terjadi di nomor ganda putra. Juara All England dua tahun terakhir, Fajar Alfian/Rian Ardianto, tumbang di tangan pemain Thailand Sukphun P/Teeraratsakul P dengan skor 19-21, 21-14 dan 11-21. Skor sementara sama kuat 1-1.

Di match ketiga, Jonatan Christie mendapat perlawanan ketat dari Jamsri S. Lewat laga tiga game, Jonatan Christie menang dengan skor 21-16, 13-21 dan 21-12. Indonesia unggul 2-1 atas Thailand.

Kemenangan Indonesia dipastikan saat Leo Rolly/Daniel Marthin menggilas ganda kedua Thailand, Sothon S/Trinkajee N dengan skor 21-13 dan 21-10. Indonesia pun unggul 3-1 atas sang lawan sekaligus memastikan kemenangan.