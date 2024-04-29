Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Breaking News: Tim Bulutangkis Indonesia Resmi Lolos ke Perempatfinal Piala Thomas 2024!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |12:31 WIB
Breaking News: Tim Bulutangkis Indonesia Resmi Lolos ke Perempatfinal Piala Thomas 2024!
Anthiny Ginting antar Indonesia lolos perempatfinal Piala Thomas 2024. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

TIM Bulutangkis Indonesia resmi lolos ke Perempatfinal Piala Thomas 2024. Kepastian itu didapat setelah Anthony Ginting dan kawan-kawan unggul 3-1 atas Thailand (hingga laga keempat) di matchday kedua Grup C Piala Thomas 2024.

Dalam laga yang digelar di Hi-Tech Zone Sports Centre Gymnasium Court 2, Chengdu, China pada Senin (29/4/2024) siang WIB, Indonesia turun dengan Pemain-pemain terbaiknya. Di tunggal pertama, Indonesia menurunkan Anthony Ginting.

Anthony Ginting sumbang angka pertama bagi Indonesia. (Foto: Humas PP PBSI)

(Anthony Ginting sumbang angka pertama bagi Indonesia. (Foto: Humas PP PBSI)

Secara meyakinkan, tunggal putra peringkat tujuh dunia itu menang atas tunggal Thailand, Teeraratsakul P, dengan skor 21-16 dan 21-13. Alhasil, Indonesia unggul unggul 1-0 atas Thailand.

Kejutan terjadi di nomor ganda putra. Juara All England dua tahun terakhir, Fajar Alfian/Rian Ardianto, tumbang di tangan pemain Thailand Sukphun P/Teeraratsakul P dengan skor 19-21, 21-14 dan 11-21. Skor sementara sama kuat 1-1.

Di match ketiga, Jonatan Christie mendapat perlawanan ketat dari Jamsri S. Lewat laga tiga game, Jonatan Christie menang dengan skor 21-16, 13-21 dan 21-12. Indonesia unggul 2-1 atas Thailand.

Kemenangan Indonesia dipastikan saat Leo Rolly/Daniel Marthin menggilas ganda kedua Thailand, Sothon S/Trinkajee N dengan skor 21-13 dan 21-10. Indonesia pun unggul 3-1 atas sang lawan sekaligus memastikan kemenangan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008951/inews-premium-sports-apriyani-rahayu-curhat-soal-mental-tim-indonesia-di-piala-uber-2024-kvKPvRxmc7.jpg
iNews Premium Sports: Apriyani Rahayu Curhat soal Mental Tim Indonesia di Piala Uber 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008841/tim-bulutangkis-indonesia-mulai-ramaikan-malam-apresiasi-tim-thomas-dan-uber-di-inews-premium-sports-8oabacvtWF.jpg
Tim Bulutangkis Indonesia Mulai Ramaikan Malam Apresiasi Tim Thomas dan Uber di iNews Premium Sports
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008826/apresiasi-perjuangan-tim-thomas-dan-uber-cup-2024-di-inews-premium-sports-malam-ini-pukul-20-00-wib-live-hanya-di-inews-A49VqPFGLT.jpeg
Apresiasi Perjuangan Tim Thomas dan Uber Cup 2024 di iNews Premium Sports, Malam Ini Pukul 20.00 WIB, Live Hanya di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/40/3008342/apresiasi-perjuangan-tim-thomas-dan-uber-cup-2024-besok-jam-8-malam-bersama-aiman-witjaksono-ricky-subagja-dan-para-pebulutangkis-indonesia-eksklusif-hanya-di-inews-iI5VGkm554.jpeg
Apresiasi Perjuangan Tim Thomas dan Uber Cup 2024, Besok Jam 8 Malam Bersama Aiman Witjaksono, Ricky Subagja dan Para Pebulutangkis Indonesia, Eksklusif Hanya di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/40/3008099/5-pebulu-tangkis-tunggal-putra-dunia-dengan-pukulan-smash-tercepat-di-piala-thomas-2024-versi-bwf-ada-jonatan-christie-hampir-500-km-jam-K8dp6MuiIF.jpg
5 Pebulu Tangkis Tunggal Putra Dunia dengan Pukulan Smash Tercepat di Piala Thomas 2024 Versi BWF, Ada Jonatan Christie Hampir 500 Km/Jam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/12/40/3007562/gregoria-mariska-tunjung-jadi-tunggal-putri-dengan-pukulan-smash-tercepat-di-piala-uber-2024-nyaris-400-km-jam-PuwHeX7B3e.jpg
Gregoria Mariska Tunjung Jadi Tunggal Putri dengan Pukulan Smash Tercepat di Piala Uber 2024, Nyaris 400 Km/Jam!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement