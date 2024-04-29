Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Susunan Pemain Indonesia vs Uganda di Piala Uber 2024: Gregoria Mariska Diistirahatkan, Ester Nurumi Jadi Tunggal Pertama

Bagas Abdiel , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |13:11 WIB
Susunan Pemain Indonesia vs Uganda di Piala Uber 2024: Gregoria Mariska Diistirahatkan, Ester Nurumi Jadi Tunggal Pertama
Ester Nurumi Tri Wardoyo akan menjadi tunggal pertama Indonesia di pertandingan melawan Uganda (Foto: PBSI)
A
A
A

CHENGDU - Tim bulu tangkis putri Indonesia akan menghadapi Uganda di laga kedua Grup C di Piala Uber 2024. Pertandingan akan berlangsung di Hi-Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Chengdu, China, Senin 29 April 2024 pukul 16.00 WIB.

Susunan pemain untuk duel kedua tim pun telah diketahui. Indonesia melakukan beberapa perubahan di pertandingan melawan Uganda kali ini.

Pada partai pertama, Indonesia tidak memainkan tunggal putri terbaik yakni Gregoria Mariska Tunjung. Kali ini, Tim Merah Putih menaikkan Ester Nurumi Tri Wardoyo sebagai tunggal putri pertama yang akan melawan Husina Kobugabe.

Selain itu, perubahan susunan terjadi pada urutan partai, dimana tiga partai pertama memainkan tunggal, sedangkan dua partai terakhir adalah ganda.

Pada partai kedua, Indonesia menurunkan Komang Ayu Cahya Dewi. Sementara debutan Ruzana dipercaya turun dalam laga kala ini dan memainkan partai ketiga melawan Tracy Naluwooza.

Halaman:
1 2
