Hasil Piala Thomas 2024: Jonatan Christie Kembali Bawa Indonesia Ungguli Thailand 2-1

CHENGDU – Jonatan Christie kembali membawa Indonesia unggul 2-1 atas Thailand di Piala Thomas 2024. Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie menang usai bermain tiga game 21- 16, 13-21, dan 21-12 atas Saran Jamsir di Chengdu Hi Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Chengdu, China, Senin (29/4/2024) siang WIB.

Tampil di partai ketiga, Jonatan Christie mampu tampil apik pada awal gim pertama untuk memimpin 3-0 atas Saran Jamsri. Namun Jamsri mampu bangkit, tetapi Jojo -sapaan Jonatan Christie- berhasil menambah poin untuk memimpin 5-3.

Saran Jamsri terus memberikan perlawan ketat, tetapi Jonatan Christie masih bisa mempertahankan keunggulannya dan menambah poin. Juara All England 2024 itu pun sukses memimpin 11-6 atas lawannya di interval gim pertama.

Jonatan Christie mendapatkan perlawan cukup ketat dari Saran Jamsri, setelah interval. Namun, ia masih bisa menambah perolehan poin dan menjauhkan keunggulan.

Usaha Saran Jamsri untuk membalikan keadaan pun terbilang cukup sulit, setelah Jonatan Christie memimpin 18-11. Kendati demikian, Jonatan Christie mendapatkan perlawan ketat dari Saran Jasmin dan membuat skor menjadi 19-16.

Namun, Jonatan Christie dengan tenang menutup gim pertama dengan kemenangan 21-16. Sementara pada awal gim kedua, Jonatan Christie harus tertinggal 3-6.