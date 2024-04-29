Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Piala Thomas 2024: Jonatan Christie Kembali Bawa Indonesia Ungguli Thailand 2-1

Rio Eristiawan , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |11:56 WIB
Hasil Piala Thomas 2024: Jonatan Christie Kembali Bawa Indonesia Ungguli Thailand 2-1
Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie (Foto: PBSI)
A
A
A

CHENGDU – Jonatan Christie kembali membawa Indonesia unggul 2-1 atas Thailand di Piala Thomas 2024. Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie menang usai bermain tiga game 21- 16, 13-21, dan 21-12 atas Saran Jamsir di Chengdu Hi Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Chengdu, China, Senin (29/4/2024) siang WIB.

Tampil di partai ketiga, Jonatan Christie mampu tampil apik pada awal gim pertama untuk memimpin 3-0 atas Saran Jamsri. Namun Jamsri mampu bangkit, tetapi Jojo -sapaan Jonatan Christie- berhasil menambah poin untuk memimpin 5-3.

Saran Jamsri terus memberikan perlawan ketat, tetapi Jonatan Christie masih bisa mempertahankan keunggulannya dan menambah poin. Juara All England 2024 itu pun sukses memimpin 11-6 atas lawannya di interval gim pertama.

Jonatan Christie mendapatkan perlawan cukup ketat dari Saran Jamsri, setelah interval. Namun, ia masih bisa menambah perolehan poin dan menjauhkan keunggulan.

Usaha Saran Jamsri untuk membalikan keadaan pun terbilang cukup sulit, setelah Jonatan Christie memimpin 18-11. Kendati demikian, Jonatan Christie mendapatkan perlawan ketat dari Saran Jasmin dan membuat skor menjadi 19-16.

Namun, Jonatan Christie dengan tenang menutup gim pertama dengan kemenangan 21-16. Sementara pada awal gim kedua, Jonatan Christie harus tertinggal 3-6.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008951/inews-premium-sports-apriyani-rahayu-curhat-soal-mental-tim-indonesia-di-piala-uber-2024-kvKPvRxmc7.jpg
iNews Premium Sports: Apriyani Rahayu Curhat soal Mental Tim Indonesia di Piala Uber 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008841/tim-bulutangkis-indonesia-mulai-ramaikan-malam-apresiasi-tim-thomas-dan-uber-di-inews-premium-sports-8oabacvtWF.jpg
Tim Bulutangkis Indonesia Mulai Ramaikan Malam Apresiasi Tim Thomas dan Uber di iNews Premium Sports
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008826/apresiasi-perjuangan-tim-thomas-dan-uber-cup-2024-di-inews-premium-sports-malam-ini-pukul-20-00-wib-live-hanya-di-inews-A49VqPFGLT.jpeg
Apresiasi Perjuangan Tim Thomas dan Uber Cup 2024 di iNews Premium Sports, Malam Ini Pukul 20.00 WIB, Live Hanya di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/40/3008342/apresiasi-perjuangan-tim-thomas-dan-uber-cup-2024-besok-jam-8-malam-bersama-aiman-witjaksono-ricky-subagja-dan-para-pebulutangkis-indonesia-eksklusif-hanya-di-inews-iI5VGkm554.jpeg
Apresiasi Perjuangan Tim Thomas dan Uber Cup 2024, Besok Jam 8 Malam Bersama Aiman Witjaksono, Ricky Subagja dan Para Pebulutangkis Indonesia, Eksklusif Hanya di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/40/3008099/5-pebulu-tangkis-tunggal-putra-dunia-dengan-pukulan-smash-tercepat-di-piala-thomas-2024-versi-bwf-ada-jonatan-christie-hampir-500-km-jam-K8dp6MuiIF.jpg
5 Pebulu Tangkis Tunggal Putra Dunia dengan Pukulan Smash Tercepat di Piala Thomas 2024 Versi BWF, Ada Jonatan Christie Hampir 500 Km/Jam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/12/40/3007562/gregoria-mariska-tunjung-jadi-tunggal-putri-dengan-pukulan-smash-tercepat-di-piala-uber-2024-nyaris-400-km-jam-PuwHeX7B3e.jpg
Gregoria Mariska Tunjung Jadi Tunggal Putri dengan Pukulan Smash Tercepat di Piala Uber 2024, Nyaris 400 Km/Jam!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement