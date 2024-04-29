Tim Indonesia Bersinar di Laga Pembuka Piala Thomas dan Uber 2024, Ricky Subagja Bahagia

CHENGDU – Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi (Kabid Binpres) PBSI, Ricky Subagja full senyum saat melihat tim bulu tangkis putra dan putri Indonesia bersinar di laga pembuka Piala Thomas dan Uber 2024. Meski merasa bahagia, Ricky ingatkan para pemain untuk tetap evaluasi karena masih ada kekurangan yang perlu ditingkatkan.

Sebagai informasi, tim Putra Indonesia berhasil meraih kemenangan dalam laga pembuka Grup C Piala Thomas 2024 kontra Inggris yang berlangsung pada Sabtu (28/4/2024) malam WIB di Chengdu Hi Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Chengdu, China. Fajar Alfian dan kolega menang dengan skor sempurna, yakni 5-0.

Beberapa jam sebelumnya, Tim Putri Indonesia lebih dulu mengantongi kemenangan dalam laga pembuka Grup C Piala Thomas 2024 kontra Hong Kong. Apriyani Rahayu Cs, membungkam sang lawan juga dengan skor meyakinkan, 5-0.

Ricky pun mengapresiasi perjuangan para pemain hingga bisa bisa mengoleksi kemenangan sempurna dalam laga perdana di Piala Thomas 2024. Namun, menurutnya masih ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki oleh para pemain Indonesia, terutama ganda putra, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, yang bersusah payah untuk mengalahkan duet kedua Inggris, Callum Hemming/Ethan Van Leeuwen, lewat rubber game dengan skor 16-21, 21-14 dan 21-13.

"Apresiasi saya ucapkan kepada tim Thomas dan Uber yang sukses melewati laga pertama dengan kemenangan penuh. Untuk laga pertama saya cukup puas walaupun masih banyak catatan, evaluasi dan kekurangan yang harus segera diperbaiki untuk pertandingan ke depan terutama bila di tim Thomas yaitu penampilan dari Bagas/Fikri," kata Ricky dilansir dari rilis PBSI, Minggu (28/4/2024).

"Tapi terlepas itu semua, saya mengucapkan terima kasih untuk perjuangannya kemarin. Tetap jaga kesehatan, jaga fokus untuk lebih prima lagi," tambahnya.