Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tim Indonesia Bersinar di Laga Pembuka Piala Thomas dan Uber 2024, Ricky Subagja Bahagia

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |02:00 WIB
Tim Indonesia Bersinar di Laga Pembuka Piala Thomas dan Uber 2024, Ricky Subagja Bahagia
Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2024. (Foto: PBSI)
A
A
A

CHENGDU – Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi (Kabid Binpres) PBSI, Ricky Subagja full senyum saat melihat tim bulu tangkis putra dan putri Indonesia bersinar di laga pembuka Piala Thomas dan Uber 2024. Meski merasa bahagia, Ricky ingatkan para pemain untuk tetap evaluasi karena masih ada kekurangan yang perlu ditingkatkan.

Sebagai informasi, tim Putra Indonesia berhasil meraih kemenangan dalam laga pembuka Grup C Piala Thomas 2024 kontra Inggris yang berlangsung pada Sabtu (28/4/2024) malam WIB di Chengdu Hi Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Chengdu, China. Fajar Alfian dan kolega menang dengan skor sempurna, yakni 5-0.

Beberapa jam sebelumnya, Tim Putri Indonesia lebih dulu mengantongi kemenangan dalam laga pembuka Grup C Piala Thomas 2024 kontra Hong Kong. Apriyani Rahayu Cs, membungkam sang lawan juga dengan skor meyakinkan, 5-0.

Ricky pun mengapresiasi perjuangan para pemain hingga bisa bisa mengoleksi kemenangan sempurna dalam laga perdana di Piala Thomas 2024. Namun, menurutnya masih ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki oleh para pemain Indonesia, terutama ganda putra, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, yang bersusah payah untuk mengalahkan duet kedua Inggris, Callum Hemming/Ethan Van Leeuwen, lewat rubber game dengan skor 16-21, 21-14 dan 21-13.

Tim Bulu Tangkis Indonesia

"Apresiasi saya ucapkan kepada tim Thomas dan Uber yang sukses melewati laga pertama dengan kemenangan penuh. Untuk laga pertama saya cukup puas walaupun masih banyak catatan, evaluasi dan kekurangan yang harus segera diperbaiki untuk pertandingan ke depan terutama bila di tim Thomas yaitu penampilan dari Bagas/Fikri," kata Ricky dilansir dari rilis PBSI, Minggu (28/4/2024).

"Tapi terlepas itu semua, saya mengucapkan terima kasih untuk perjuangannya kemarin. Tetap jaga kesehatan, jaga fokus untuk lebih prima lagi," tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008951/inews-premium-sports-apriyani-rahayu-curhat-soal-mental-tim-indonesia-di-piala-uber-2024-kvKPvRxmc7.jpg
iNews Premium Sports: Apriyani Rahayu Curhat soal Mental Tim Indonesia di Piala Uber 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008841/tim-bulutangkis-indonesia-mulai-ramaikan-malam-apresiasi-tim-thomas-dan-uber-di-inews-premium-sports-8oabacvtWF.jpg
Tim Bulutangkis Indonesia Mulai Ramaikan Malam Apresiasi Tim Thomas dan Uber di iNews Premium Sports
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008826/apresiasi-perjuangan-tim-thomas-dan-uber-cup-2024-di-inews-premium-sports-malam-ini-pukul-20-00-wib-live-hanya-di-inews-A49VqPFGLT.jpeg
Apresiasi Perjuangan Tim Thomas dan Uber Cup 2024 di iNews Premium Sports, Malam Ini Pukul 20.00 WIB, Live Hanya di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/40/3008342/apresiasi-perjuangan-tim-thomas-dan-uber-cup-2024-besok-jam-8-malam-bersama-aiman-witjaksono-ricky-subagja-dan-para-pebulutangkis-indonesia-eksklusif-hanya-di-inews-iI5VGkm554.jpeg
Apresiasi Perjuangan Tim Thomas dan Uber Cup 2024, Besok Jam 8 Malam Bersama Aiman Witjaksono, Ricky Subagja dan Para Pebulutangkis Indonesia, Eksklusif Hanya di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/40/3008099/5-pebulu-tangkis-tunggal-putra-dunia-dengan-pukulan-smash-tercepat-di-piala-thomas-2024-versi-bwf-ada-jonatan-christie-hampir-500-km-jam-K8dp6MuiIF.jpg
5 Pebulu Tangkis Tunggal Putra Dunia dengan Pukulan Smash Tercepat di Piala Thomas 2024 Versi BWF, Ada Jonatan Christie Hampir 500 Km/Jam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/12/40/3007562/gregoria-mariska-tunjung-jadi-tunggal-putri-dengan-pukulan-smash-tercepat-di-piala-uber-2024-nyaris-400-km-jam-PuwHeX7B3e.jpg
Gregoria Mariska Tunjung Jadi Tunggal Putri dengan Pukulan Smash Tercepat di Piala Uber 2024, Nyaris 400 Km/Jam!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement