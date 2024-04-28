Jadwal Siaran Langsung Piala Thomas dan Uber 2024 Hari Senin, 29 April 2024: Indonesia vs Thailand hingga Jepang vs Jerman, Live di iNews!

KEJUARAAN bulutangkis bergengsi Thomas dan Uber Cup 2024 terus berlanjut. Hasil sementara, tim Thomas indonesia berada pada puncak klasemen grup C, sementara tim Uber Indonesia berada di posisi kedua dan ditempati Jepang di posisi pertama. Besok laga ketiga kembali dilaksanakan di Chengdu High-tech Zone Sports Center Gymnasium, China.

Tim Thomas Indonesia yang dipimpin oleh ganda putra Fajar Alfian memuncaki klasemen grup C. dengan kemenangan 5-0 dan 10 poin.

Tim Thomas India yang juga berada di grup C kemarin menang 4-1 atas Thailand. Kemenangan tim thomas Indonesia di laga pertama ini dibuka sempurna oleh Anthony Sinisuka Ginting dan ditutup manis oleh Alwi farhan yang memastikan kemenangan sempurna tim Thomas dengan skor 5-0 usai mengalahkan Cholan Kayan di partai kelima tersebut.

Sementara tim uber Indonesia ada di posisi dua klasemen grup C. Tim Uber Jepang kemarin menang 5-0 atas Uganda tanpa kehilangan satu game pun.

Dengan amunisi yang baik Jepang tidak memberikan satu angka pun kepada Uganda dan berhasil menuntaskan laga dengan skor sempurna. Skor-skor Afrika digoreskan pemain Jepang sejak di partai pertama yang mempertandingkan nomor tunggal putri.

Aya Ohori membuka kemenangan Jepang dengan skor satu digit dalam tempo 18 menit.