HOME SPORTS NETTING

Hasil Lengkap Piala Thomas dan Uber 2024 Hari Ini, Minggu 28 April 2024: Tim-Tim Unggulan Menang Telak!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |23:21 WIB
Hasil Lengkap Piala Thomas dan Uber 2024 Hari Ini, Minggu 28 April 2024: Tim-Tim Unggulan Menang Telak!
Simak hasil lengkap Piala Thomas dan Uber 2024 hari ini (Foto: Inside Sport)
A
A
A

HASIL lengkap Piala Thomas dan Uber 2024 hari ini, Minggu (28/4/2024) sudah diketahui. Sebanyak 12 pertandingan sudah digelar di Hi Tech Zone Sports Centre, Chengdu, China, sejak pagi hingga malam.

Sejumlah negara unggulan baik di Piala Thomas dan Piala Uber berhasil meraih kemenangan. Bahkan, skor yang diraih pun cukup telak.

Piala Thomas dan Uber 2024

Dari Grup A Piala Uber 2024, India sukses menumpas Singapura dengan skor 4-1. Sementara itu, tuan rumah China menang telak 5-0 atas Kanada!

Bergeser ke Grup B, Taiwan mengalahkan Malaysia dengan skor 4-1. Lalu, Thailand menyapu bersih kemenangan atas Australia dengan skor akhir 5-0.

Di Grup D, dua negara unggulan sama-sama sapu bersih. Denmark mengalahkan Meksiko, sementara Korea Selatan membabat habis Amerika Serikat.

Bergeser ke Piala Thomas, di Grup A, kedua unggulan juga meraih kemenangan 5-0. Korea Selatan menghabisi Australia, sementara China mencukur Kanada.

Halaman:
1 2
