Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Penyebab Enea Bastianini Terjatuh di Sprint Race MotoGP Spanyol 2024

Rio Eristiawan , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |11:59 WIB
Penyebab Enea Bastianini Terjatuh di Sprint Race MotoGP Spanyol 2024
Enea Bastianini kala mentas di MotoGP. (Foto: Ducati Lenovo)
A
A
A

PENYEBAB Enea Bastianini terjatuh di sesi sprint race MotoGP Spanyol 2024 terungkap. Pembalap Ducati Lenovo itu mengaku menjalani balapan sangat sulit hinga merasa lintasan tidak bisa diprediksi.

Enea Bastianini mendapat hasil mengecewakan saat tampil di sprint race MotoGP Spanyol 2024. Pasalnya, ia harus terjatuh dan tak bisa melanjutkan balapan.

Enea Bastianini

Selain Enea Bastianini, terdapat tujuh pembalap lainnya yang terjatuh. Mereka adalah Luca Marini. Stefan Bradl, Maverick Vinales, Alex marquez, Brad Binder, Marco Bezzecchi, Francesco Bagnaia, dan Aleix Espargaro.

Enea Bastianini pun mengakui balapan sangat sulit. Pasalnya, ia tak bisa memprediksi lintasan, meski sudah menerapkan strategi untuk mendapatkan hasil bagus.

"Itu adalah balapan yang sangat sulit. Lintasannya tidak dapat diprediksi untuk diikuti dan meskipun kami pikir kami telah menerapkan strategi yang baik, lintasan memutuskan sebaliknya," kata Enea Bastianini dikutip dari Paddock GP, Minggu (28/4/2024).

Bastianini mengaku terlambat mengambil keputusan setelah melihat adanya area yang lembab di lintasan. Enea Bastianini mengatakan lintasan terus berubah keadaanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement