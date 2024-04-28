Penyebab Enea Bastianini Terjatuh di Sprint Race MotoGP Spanyol 2024

PENYEBAB Enea Bastianini terjatuh di sesi sprint race MotoGP Spanyol 2024 terungkap. Pembalap Ducati Lenovo itu mengaku menjalani balapan sangat sulit hinga merasa lintasan tidak bisa diprediksi.

Enea Bastianini mendapat hasil mengecewakan saat tampil di sprint race MotoGP Spanyol 2024. Pasalnya, ia harus terjatuh dan tak bisa melanjutkan balapan.

Selain Enea Bastianini, terdapat tujuh pembalap lainnya yang terjatuh. Mereka adalah Luca Marini. Stefan Bradl, Maverick Vinales, Alex marquez, Brad Binder, Marco Bezzecchi, Francesco Bagnaia, dan Aleix Espargaro.

Enea Bastianini pun mengakui balapan sangat sulit. Pasalnya, ia tak bisa memprediksi lintasan, meski sudah menerapkan strategi untuk mendapatkan hasil bagus.

"Itu adalah balapan yang sangat sulit. Lintasannya tidak dapat diprediksi untuk diikuti dan meskipun kami pikir kami telah menerapkan strategi yang baik, lintasan memutuskan sebaliknya," kata Enea Bastianini dikutip dari Paddock GP, Minggu (28/4/2024).

Bastianini mengaku terlambat mengambil keputusan setelah melihat adanya area yang lembab di lintasan. Enea Bastianini mengatakan lintasan terus berubah keadaanya.