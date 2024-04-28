Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Campur Aduk Perasaan Marc Marquez Usai Jatuh di Sprint Race MotoGP Spanyol 2024: Kecewa, tapi Makin Percaya Diri

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |07:04 WIB
Campur Aduk Perasaan Marc Marquez Usai Jatuh di Sprint Race MotoGP Spanyol 2024: Kecewa, tapi Makin Percaya Diri
Marc Marquez kala membela Gresini Ducati. (Foto: MotoGP)
A
A
A

PEMBALAP Gresini Ducati, Marc Marquez, ungkap perasaannya usai terjatuh di sesi sprint race MotoGP Spanyol 2024. Merasa campur aduk, Marquez mengaku kecewa di satu sisi, tetapi juga makin percaya diri di sisi lainnya.

Ya, nasib malang menimpa Marc Marquez kala mentas di Sirkuit Jerez, Spanyol, pada Sabtu 27 April 2024 malam WIB. Memulai sesi sprint race dari pole position, pembalap berjuluk The Baby Alien itu tentu saja diharapkan bisa meraih kemenangan.

Marc Marquez

Sayangnya, Marquez malah gagal menyentuh garis finis. Marquez awalnya kehilangan keunggulan sebelum menyalip Brad Binder dan Jorge Martin di tikungan kesembilan.

Namun setelah sukses menyalip, Marquez kemudian terjatuh di tikungan yang sama. Penyebabnya, kondisi trek disebut Marquez basah saat itu.

Marc Marquez pun merasa kecewa dengan adanya insiden tersebut. Tetapi, juara dunia delapan kali itu merasa ada kemajuan dalam penampilannya.

“Tentu saja saya kecewa. Tentu saja saya ingin belajar dari kesalahan tersebut. Tapi, setiap kali saya merasa semakin dekat, ini memberi saya kepercayaan diri,” ujar Marc Marquez, dikutip dari Crash, Minggu (28/4/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement