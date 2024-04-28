Campur Aduk Perasaan Marc Marquez Usai Jatuh di Sprint Race MotoGP Spanyol 2024: Kecewa, tapi Makin Percaya Diri

PEMBALAP Gresini Ducati, Marc Marquez, ungkap perasaannya usai terjatuh di sesi sprint race MotoGP Spanyol 2024. Merasa campur aduk, Marquez mengaku kecewa di satu sisi, tetapi juga makin percaya diri di sisi lainnya.

Ya, nasib malang menimpa Marc Marquez kala mentas di Sirkuit Jerez, Spanyol, pada Sabtu 27 April 2024 malam WIB. Memulai sesi sprint race dari pole position, pembalap berjuluk The Baby Alien itu tentu saja diharapkan bisa meraih kemenangan.

Sayangnya, Marquez malah gagal menyentuh garis finis. Marquez awalnya kehilangan keunggulan sebelum menyalip Brad Binder dan Jorge Martin di tikungan kesembilan.

Namun setelah sukses menyalip, Marquez kemudian terjatuh di tikungan yang sama. Penyebabnya, kondisi trek disebut Marquez basah saat itu.

Marc Marquez pun merasa kecewa dengan adanya insiden tersebut. Tetapi, juara dunia delapan kali itu merasa ada kemajuan dalam penampilannya.

“Tentu saja saya kecewa. Tentu saja saya ingin belajar dari kesalahan tersebut. Tapi, setiap kali saya merasa semakin dekat, ini memberi saya kepercayaan diri,” ujar Marc Marquez, dikutip dari Crash, Minggu (28/4/2024).