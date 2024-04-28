Fabio Quartararo Dihukum Gara-Gara Ban, Dani Pedrosa Naik Podium di Sprint Race MotoGP Spanyol 2024

JEREZ DE LA FRONTERA - Fabio Quartararo harus rela melepas podium miliknya setelah finis ketiga di Sprint Race MotoGP Spanyol 2024. Pembalap tim Monster Energy Yamaha itu dijatuhi hukuman tambahan waktu delapan detik sehingga tempatnya digantikan Dani Pedrosa.

Kabar ini diinformasikan langsung melalui media social MotoGP. Quartararo terkena hukuman penalti delapan detik karena tekanan ban yang rendah atau berada di bawah ketentuan.

Maka, Pedrosa naik ke posisi tiga menggantikan Quartararo. Hasil ini sekaligus menjadi podium sprint pertama rider yang tampil dengan wildcard tersebut.

“Dani Pedrosa dipromosikan ke P3. The Little Samurai meraih podium Sprint pertamanya setelah penalti tekanan ban untuk Fabio Quartararo,” tulis MotoGP, dikutip pada Minggu (28/4/2024).

“Quartararo mendapat penalti 8 detik karena tekanan ban rendah,” terang pernyataan tersebut.

Sebagaimana diketahui, Sprint Race MotoGP Spanyol berlangsung di Sirkuit Jerez-Angel Nieto, Jerez de la Frontera, Sabtu 27 April 2024 malam WIB. Jorge Martin keluar sebagai pemenang setelah menjadi yang tercepat.