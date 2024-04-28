Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Fabio Quartararo Dihukum Gara-Gara Ban, Dani Pedrosa Naik Podium di Sprint Race MotoGP Spanyol 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |06:20 WIB
Fabio Quartararo Dihukum Gara-Gara Ban, Dani Pedrosa Naik Podium di Sprint Race MotoGP Spanyol 2024
Fabio Quartararo (20) harus merelakan posisinya direbut Dani Pedrosa (26) pada Sprint Race MotoGP Spanyol 2024 (Foto: Yamaha MotoGP)
A
A
A

JEREZ DE LA FRONTERA - Fabio Quartararo harus rela melepas podium miliknya setelah finis ketiga di Sprint Race MotoGP Spanyol 2024. Pembalap tim Monster Energy Yamaha itu dijatuhi hukuman tambahan waktu delapan detik sehingga tempatnya digantikan Dani Pedrosa.

Kabar ini diinformasikan langsung melalui media social MotoGP. Quartararo terkena hukuman penalti delapan detik karena tekanan ban yang rendah atau berada di bawah ketentuan.

Dani Pedrosa mengejar Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) pada Sprint Race MotoGP Spanyol 2024 (Foto: Yamaha MotoGP)

Maka, Pedrosa naik ke posisi tiga menggantikan Quartararo. Hasil ini sekaligus menjadi podium sprint pertama rider yang tampil dengan wildcard tersebut.

“Dani Pedrosa dipromosikan ke P3. The Little Samurai meraih podium Sprint pertamanya setelah penalti tekanan ban untuk Fabio Quartararo,” tulis MotoGP, dikutip pada Minggu (28/4/2024).

“Quartararo mendapat penalti 8 detik karena tekanan ban rendah,” terang pernyataan tersebut.

Sebagaimana diketahui, Sprint Race MotoGP Spanyol berlangsung di Sirkuit Jerez-Angel Nieto, Jerez de la Frontera, Sabtu 27 April 2024 malam WIB. Jorge Martin keluar sebagai pemenang setelah menjadi yang tercepat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement