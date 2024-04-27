Hasil Piala Thomas 2024: Alwi Farhan Menang, Indonesia Bantai Inggris 5-0!

Alwi Farhan memastikan Indonesia menang 5-0 atas Inggris (Foto: Twitter/@INABadminton)

CHENGDU – Alwi Farhan memastikan tim bulu tangkis Indonesia menang telak 5-0 atas tim bulu tangkis Inggris pada matchday satu Grup C Piala Thomas 2024. Ia sukses mengalahkan Cholan Kayan dua gim langsung 21-15 dan 21-12.

Tampil di Chengdu Hi Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Chengdu, China, Sabtu (27/4/2024) malam WIB, Alwi memulainya dengan baik. Pemain muda Indonesia ini berhasil unggul 5-3 atas Kayan.

Tapi setelah itu, Alwi cukup kerepotan menahan serangan yang dilancarkan lawannya. Walaupun begitu, dia tetap mampu mencuri poin demi poin dari tunggal putra Inggris tersebut.

Alhasil, Alwi pun sukses unggul di interval gim pertama atas Kayan dengan skor 11-8. Usai interval, pertarungan sengit terjadi. Kayan mampu memperkecil ketertinggalannya menjadi 14-15.

Namun begitu, Alwi berhasil keluar dari tekanan di poin kritis tersebut. Pemain berusia 18 tahun ini sukses menutup gim pertama dengan kemenangan 21-15 atas Kayan.

Di gim kedua, pertandingan berjalan cukup sengit. Alwi yang sempat unggul 5-2 harus tertinggal 6-8 dari pemain Inggris. Namun begitu, Alwi mencoba untuk bangkit dari keterpurukan.