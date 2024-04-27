Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Piala Thomas 2024: Alwi Farhan Menang, Indonesia Bantai Inggris 5-0!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |21:29 WIB
Hasil Piala Thomas 2024: Alwi Farhan Menang, Indonesia Bantai Inggris 5-0!
Alwi Farhan memastikan Indonesia menang 5-0 atas Inggris (Foto: Twitter/@INABadminton)
A
A
A

CHENGDU – Alwi Farhan memastikan tim bulu tangkis Indonesia menang telak 5-0 atas tim bulu tangkis Inggris pada matchday satu Grup C Piala Thomas 2024. Ia sukses mengalahkan Cholan Kayan dua gim langsung 21-15 dan 21-12.

Tampil di Chengdu Hi Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Chengdu, China, Sabtu (27/4/2024) malam WIB, Alwi memulainya dengan baik. Pemain muda Indonesia ini berhasil unggul 5-3 atas Kayan.

Alwi Farhan

Tapi setelah itu, Alwi cukup kerepotan menahan serangan yang dilancarkan lawannya. Walaupun begitu, dia tetap mampu mencuri poin demi poin dari tunggal putra Inggris tersebut.

Alhasil, Alwi pun sukses unggul di interval gim pertama atas Kayan dengan skor 11-8. Usai interval, pertarungan sengit terjadi. Kayan mampu memperkecil ketertinggalannya menjadi 14-15.

Namun begitu, Alwi berhasil keluar dari tekanan di poin kritis tersebut. Pemain berusia 18 tahun ini sukses menutup gim pertama dengan kemenangan 21-15 atas Kayan.

Di gim kedua, pertandingan berjalan cukup sengit. Alwi yang sempat unggul 5-2 harus tertinggal 6-8 dari pemain Inggris. Namun begitu, Alwi mencoba untuk bangkit dari keterpurukan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008951/inews-premium-sports-apriyani-rahayu-curhat-soal-mental-tim-indonesia-di-piala-uber-2024-kvKPvRxmc7.jpg
iNews Premium Sports: Apriyani Rahayu Curhat soal Mental Tim Indonesia di Piala Uber 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008841/tim-bulutangkis-indonesia-mulai-ramaikan-malam-apresiasi-tim-thomas-dan-uber-di-inews-premium-sports-8oabacvtWF.jpg
Tim Bulutangkis Indonesia Mulai Ramaikan Malam Apresiasi Tim Thomas dan Uber di iNews Premium Sports
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008826/apresiasi-perjuangan-tim-thomas-dan-uber-cup-2024-di-inews-premium-sports-malam-ini-pukul-20-00-wib-live-hanya-di-inews-A49VqPFGLT.jpeg
Apresiasi Perjuangan Tim Thomas dan Uber Cup 2024 di iNews Premium Sports, Malam Ini Pukul 20.00 WIB, Live Hanya di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/40/3008342/apresiasi-perjuangan-tim-thomas-dan-uber-cup-2024-besok-jam-8-malam-bersama-aiman-witjaksono-ricky-subagja-dan-para-pebulutangkis-indonesia-eksklusif-hanya-di-inews-iI5VGkm554.jpeg
Apresiasi Perjuangan Tim Thomas dan Uber Cup 2024, Besok Jam 8 Malam Bersama Aiman Witjaksono, Ricky Subagja dan Para Pebulutangkis Indonesia, Eksklusif Hanya di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/40/3008099/5-pebulu-tangkis-tunggal-putra-dunia-dengan-pukulan-smash-tercepat-di-piala-thomas-2024-versi-bwf-ada-jonatan-christie-hampir-500-km-jam-K8dp6MuiIF.jpg
5 Pebulu Tangkis Tunggal Putra Dunia dengan Pukulan Smash Tercepat di Piala Thomas 2024 Versi BWF, Ada Jonatan Christie Hampir 500 Km/Jam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/12/40/3007562/gregoria-mariska-tunjung-jadi-tunggal-putri-dengan-pukulan-smash-tercepat-di-piala-uber-2024-nyaris-400-km-jam-PuwHeX7B3e.jpg
Gregoria Mariska Tunjung Jadi Tunggal Putri dengan Pukulan Smash Tercepat di Piala Uber 2024, Nyaris 400 Km/Jam!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement