Hasil Piala Thomas 2024: Bagas/Fikri Menang, Indonesia Perlebar Keunggulan atas Inggris 4-0

CHENGDU – Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri mempresembahkan poin keempat untuk Indonesia atas Inggris di laga pertama Grup C Piala Thomas 2024. Bagas/Fikri berhasil menumbangkan Callum Hemming/Ethan Van Leeuwen lewat pertarungan sengit tiga gim 16-21, 21-14, dan 21-13.

Tampil di Chengdu Hi Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Chengdu, China, Sabtu (27/4/2024) malam WIB, Bagas/Fikri mendapat perlawanan sengit dari Callum/Ethan. Mereka harus tertinggal 6-8 dari ganda putra asal Inggris tersebut.

Kendati begitu, Bagas/Fikri terus berupaya untuk membalikan keadaan. Hasilnya pun berbuah manis. Pasangan nomor sembilan dunia itu unggul tipis 11-10 atas Callum/Ethan di interval gim pertama.

Selepas interval, Bagas/Fikri mencoba untuk memperlebar keunggulannya. Alih-alih memperlebar jarak, mereka justru harus kembali tertinggal 13-16 dari pasangan Inggris.

Bagas/Fikri memusatkan fokusnya untuk mengejar ketertinggalannya. Akan tetapi upaya mereka belum berhasil. Ganda putra andalan Pelatnas PBSI itu harus kalah 16-21 dari Callum/Ethan di gim pertama.

Di gim kedua, Bagas/Fikri masih mendapat perlawanan sengit dari lawannya. Dengan susah payah, mereka berhasil unggul 8-6 atas Callum/Ethan. Tapi pasangan Inggris terus memberikan serangan yang agresif.