Hasil Piala Thomas 2024: Fajar Alfian/Rian Ardianto Menang, Indonesia Unggul 2-0 atas Inggris

Indonesia sementara unggul 2-0 atas Inggris di Piala Thomas 2024 (Foto: PBSI)

FAJAR Alfian/Muhammad Rian Ardianto menggenapkan keunggulan Indonesia 2-0 atas Inggris di Piala Thomas 2024. FajRi -julukan Fajar/Rian- sukses mengatasi perlawanan Bane Lane/Sean Vendy dua gim langsung 21-18 dan 21-12.

Tampil di Chengdu Hi Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Chengdu, China, Sabtu (27/4/2024) sore WIB, kedua pasangan bermain agresif sejak awal. Fajar/Rian yang sempat tertinggal akhirnya mampu ungguli Lane/Vendy dengan skor 6-3.

Pasangan Indonesia yang duduk di peringkat tujuh dunia ini mencoba untuk mendominasi pertandingan. Perlahan tapi pasti, Fajar/Rian menambah keunggulannya atas Lane/Vendy menjadi 9-4. Pada akhirnya, Fajar/Rian berhasil unggul di interval gim pertama dengan skor 11-6.

Usai interval, Lane/Vendy mulai mendapatkan ritme permainannya dan mampu merepotkan pasangan Indonesia. Mereka bahkan mampu menyamakan kedudukan menjadi 15-15. Pertarungan sengit pun tersaji.

Tapi, Fajar/Rian perlahan mampu bangkit dari situasi tersebut. Ganda putra Pelatnas PBSI Cipayung ini berhasil menutup gim pertama dengan kemenangan 21-18 atas Lane/Vendy.

Pada gim kedua, Fajar/Rian mendapat perlawanan sengit dari pasangan Inggris. Akan tetapi, mereka mampu keluar dari tekanan dan memimpin 7-5 atas Lane/Vendy.