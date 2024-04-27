Hasil Piala Thomas 2024: Anthony Ginting Sumbang Poin Pertama Indonesia atas Inggris

ANTHONY Sinisuka Ginting mempersembahkan poin pertama Indonesia atas Inggris di Piala Thomas 2024. Ginting tampil impresif kala menghadapi Harry Huang dengan merebut kemenangan dua gim langsung 21-8 dan 21-15.

Bermain di Chengdu Hi Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Chengdu, China, Sabtu (27/4/2024) sore WIB, Ginting memulainya dengan baik. Pemain ranking tujuh dunia itu dengan mudah mencuri poin dari Huang sehingga unggul cukup telak 7-1.

Huang terlihat cukup kesulitan untuk mengimbangi permainan tunggal putra andalan Indonesia. Setelah mencuri angka demi angka, Ginting berhasil unggul di interval gim pertama dengan skor 11-4.

Selepas rehat, Ginting belum mendapat kesulitan dari Huang. Dengan nyaman, dia memperlebar keunggulannya menjadi 17-7. Hasil akhirnya, Ginting menutup gim pertama dengan kemenangan telak 21-8 atas tunggal putra Inggris tersebut.

Di gim kedua, Ginting dibuat cukup kerepotan oleh Huang. Keduanya bermain cukup sengit di fase awal dengan saling balas-balasan poin. Walau begitu, Ginting perlahan bangkit dan unggul 7-5.

Ginting bermain lebih agresif guna memperlebar keunggulannya atas Huang. Hasilnya, pemain kelahiran Cimahi ini sukses unggul di interval gim kedua dengan skor 11-9.