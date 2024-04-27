ANTHONY Sinisuka Ginting mempersembahkan poin pertama Indonesia atas Inggris di Piala Thomas 2024. Ginting tampil impresif kala menghadapi Harry Huang dengan merebut kemenangan dua gim langsung 21-8 dan 21-15.
Bermain di Chengdu Hi Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Chengdu, China, Sabtu (27/4/2024) sore WIB, Ginting memulainya dengan baik. Pemain ranking tujuh dunia itu dengan mudah mencuri poin dari Huang sehingga unggul cukup telak 7-1.
Huang terlihat cukup kesulitan untuk mengimbangi permainan tunggal putra andalan Indonesia. Setelah mencuri angka demi angka, Ginting berhasil unggul di interval gim pertama dengan skor 11-4.
Selepas rehat, Ginting belum mendapat kesulitan dari Huang. Dengan nyaman, dia memperlebar keunggulannya menjadi 17-7. Hasil akhirnya, Ginting menutup gim pertama dengan kemenangan telak 21-8 atas tunggal putra Inggris tersebut.
Di gim kedua, Ginting dibuat cukup kerepotan oleh Huang. Keduanya bermain cukup sengit di fase awal dengan saling balas-balasan poin. Walau begitu, Ginting perlahan bangkit dan unggul 7-5.
Ginting bermain lebih agresif guna memperlebar keunggulannya atas Huang. Hasilnya, pemain kelahiran Cimahi ini sukses unggul di interval gim kedua dengan skor 11-9.