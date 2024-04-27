Link Live Streaming Piala Thomas 2024 Indonesia vs Inggris: Langkah Awal Jonatan Christie Dkk, Klik di Sini!

Indonesia akan menghadapi Inggris di laga pembuka fase grup Piala Thomas 2024 (Foto: PBSI)

LINK live streaming Piala Thomas 2024 antara Indonesia vs Inggris bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Tim Merah-Putih akan mengawali perjuangan mereka di fase grup.

Seperti diketahui, Indonesia tergabung di Grup C pada ajang Piala Thomas 2024 kali ini. Selain Inggris, Fajar Alfian dan rekan-rekan juga berada satu grup dengan Thailand dan juara bertahan, India.

Tim bulu tangkis putra Indonesia akan berhadapan dengan Inggris di laga pertama Grup C Thomas Cup 2024. Pertandingan itu akan berlangsung di Hi-Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Chengdu, China pada Sabtu (27/4/2024) pukul 17.00 WIB.

Berbicara data di atas kertas, Indonesia jelas diunggulkan menang. Tim Merah-Putih tercatat punya rekor apik dengan menang head-to-head 7-0.

Pada pertemuan kali ini, Indonesia akan menurunkan Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie, dan Alwi Farhan di sektor tunggal putra. Kemudian, ada Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, dan Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana di sektor ganda.

Anthony akan mengawali perjuangan tim Merah-Putih di Thomas Cup 2024. Pebulu tangkis asal Cimahi, Jawa Barat itu akan berhadapan dengan tunggal putra Inggris Harry Huang. Setelah itu, Fajar/Rian akan bermain di match kedua.