Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Link Live Streaming Piala Thomas 2024 Indonesia vs Inggris: Langkah Awal Jonatan Christie Dkk, Klik di Sini!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |15:04 WIB
Link Live Streaming Piala Thomas 2024 Indonesia vs Inggris: Langkah Awal Jonatan Christie Dkk, Klik di Sini!
Indonesia akan menghadapi Inggris di laga pembuka fase grup Piala Thomas 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

LINK live streaming Piala Thomas 2024 antara Indonesia vs Inggris bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Tim Merah-Putih akan mengawali perjuangan mereka di fase grup.

Seperti diketahui, Indonesia tergabung di Grup C pada ajang Piala Thomas 2024 kali ini. Selain Inggris, Fajar Alfian dan rekan-rekan juga berada satu grup dengan Thailand dan juara bertahan, India.

Tim bulu tangkis putra Indonesia akan berhadapan dengan Inggris di laga pertama Grup C Thomas Cup 2024. Pertandingan itu akan berlangsung di Hi-Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Chengdu, China pada Sabtu (27/4/2024) pukul 17.00 WIB.

Berbicara data di atas kertas, Indonesia jelas diunggulkan menang. Tim Merah-Putih tercatat punya rekor apik dengan menang head-to-head 7-0.

Pada pertemuan kali ini, Indonesia akan menurunkan Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie, dan Alwi Farhan di sektor tunggal putra. Kemudian, ada Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, dan Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana di sektor ganda.

Anthony akan mengawali perjuangan tim Merah-Putih di Thomas Cup 2024. Pebulu tangkis asal Cimahi, Jawa Barat itu akan berhadapan dengan tunggal putra Inggris Harry Huang. Setelah itu, Fajar/Rian akan bermain di match kedua.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008951/inews-premium-sports-apriyani-rahayu-curhat-soal-mental-tim-indonesia-di-piala-uber-2024-kvKPvRxmc7.jpg
iNews Premium Sports: Apriyani Rahayu Curhat soal Mental Tim Indonesia di Piala Uber 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008841/tim-bulutangkis-indonesia-mulai-ramaikan-malam-apresiasi-tim-thomas-dan-uber-di-inews-premium-sports-8oabacvtWF.jpg
Tim Bulutangkis Indonesia Mulai Ramaikan Malam Apresiasi Tim Thomas dan Uber di iNews Premium Sports
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008826/apresiasi-perjuangan-tim-thomas-dan-uber-cup-2024-di-inews-premium-sports-malam-ini-pukul-20-00-wib-live-hanya-di-inews-A49VqPFGLT.jpeg
Apresiasi Perjuangan Tim Thomas dan Uber Cup 2024 di iNews Premium Sports, Malam Ini Pukul 20.00 WIB, Live Hanya di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/40/3008342/apresiasi-perjuangan-tim-thomas-dan-uber-cup-2024-besok-jam-8-malam-bersama-aiman-witjaksono-ricky-subagja-dan-para-pebulutangkis-indonesia-eksklusif-hanya-di-inews-iI5VGkm554.jpeg
Apresiasi Perjuangan Tim Thomas dan Uber Cup 2024, Besok Jam 8 Malam Bersama Aiman Witjaksono, Ricky Subagja dan Para Pebulutangkis Indonesia, Eksklusif Hanya di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/40/3008099/5-pebulu-tangkis-tunggal-putra-dunia-dengan-pukulan-smash-tercepat-di-piala-thomas-2024-versi-bwf-ada-jonatan-christie-hampir-500-km-jam-K8dp6MuiIF.jpg
5 Pebulu Tangkis Tunggal Putra Dunia dengan Pukulan Smash Tercepat di Piala Thomas 2024 Versi BWF, Ada Jonatan Christie Hampir 500 Km/Jam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/12/40/3007562/gregoria-mariska-tunjung-jadi-tunggal-putri-dengan-pukulan-smash-tercepat-di-piala-uber-2024-nyaris-400-km-jam-PuwHeX7B3e.jpg
Gregoria Mariska Tunjung Jadi Tunggal Putri dengan Pukulan Smash Tercepat di Piala Uber 2024, Nyaris 400 Km/Jam!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement