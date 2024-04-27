JAKARTA - Komang Ayu Cahya Dewi membawa Indonesia menyapu bersih kemenangan 5-0 atas Hong Kong di Piala Uber 2024. Turun di partai terakhir, Komang Ayu berhasil mengatasi perlawanan Liang Ka Wing dua gim langsung 21-16 dan 21-17.
Beraksi di Chengdu Hi Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Chengdu, China, Sabtu (27/4/2024) sore WIB Komang tancap gas menyerang di awal pertandingan sehingga unggul 4-0. Meski sang lawan sempat mendekat di angka 3-4, dia bisa menjauh lagi dengan keunggulan 8-3.
Sayangnya, performa Komang menurun setelah itu di mana dia kerap membuat kesalahan. Alhasil, Liang berhasil menyamakan skor menjadi 10-10.
Selepas jeda, sang wakil Merah-Putih membombardir pertahanan lawan dengan smash-smash kerasnya sampai bisa memimpin lagi di angka 16-10. Namun, setelah itu lagi-lagi Liang bangkit dan mendekat dalam kedudukan 15-16.
Akan tetapi, Komang bermain sangat gemilang di poin-poin kritis dan membuat lawan tak berkutik. Pemain kelahiran Buleleng itu pun berhasil menang di gim pertama dengan skor 21-16.
Komang memulai gim kedua dengan apik dan langsung memimpin 5-1. Namun, Liang mampu memberikan perlawanan lagi hingga bisa berbalik unggul 8-5.