HOME SPORTS NETTING

Hasil Piala Uber 2024: Komang Ayu Menang, Indonesia Sapu Bersih Kemenangan 5-0 atas Hong Kong

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |16:51 WIB
Hasil Piala Uber 2024: Komang Ayu Menang, Indonesia Sapu Bersih Kemenangan 5-0 atas Hong Kong
Indonesia menang telak 5-0 atas Hong Kong di Piala Uber 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Komang Ayu Cahya Dewi membawa Indonesia menyapu bersih kemenangan 5-0 atas Hong Kong di Piala Uber 2024. Turun di partai terakhir, Komang Ayu berhasil mengatasi perlawanan Liang Ka Wing dua gim langsung 21-16 dan 21-17.

Beraksi di Chengdu Hi Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Chengdu, China, Sabtu (27/4/2024) sore WIB Komang tancap gas menyerang di awal pertandingan sehingga unggul 4-0. Meski sang lawan sempat mendekat di angka 3-4, dia bisa menjauh lagi dengan keunggulan 8-3.

Sayangnya, performa Komang menurun setelah itu di mana dia kerap membuat kesalahan. Alhasil, Liang berhasil menyamakan skor menjadi 10-10.

Selepas jeda, sang wakil Merah-Putih membombardir pertahanan lawan dengan smash-smash kerasnya sampai bisa memimpin lagi di angka 16-10. Namun, setelah itu lagi-lagi Liang bangkit dan mendekat dalam kedudukan 15-16.

Akan tetapi, Komang bermain sangat gemilang di poin-poin kritis dan membuat lawan tak berkutik. Pemain kelahiran Buleleng itu pun berhasil menang di gim pertama dengan skor 21-16.

Komang memulai gim kedua dengan apik dan langsung memimpin 5-1. Namun, Liang mampu memberikan perlawanan lagi hingga bisa berbalik unggul 8-5.

Halaman:
1 2
