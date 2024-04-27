Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Piala Uber 2024: Sikat Ganda Hong Kong, Rachel/Trias Bawa Indonesia Memimpin 4-0

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |16:07 WIB
Hasil Piala Uber 2024: Sikat Ganda Hong Kong, Rachel/Trias Bawa Indonesia Memimpin 4-0
Rachel/Trias sumbang poin keempat untuk Indonesia atas Hong Kong di Piala Uber 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

INDONESIA meraih poin keempat atas Hong Kong di Piala Uber 2024. Rachel Allesya Rose/Meilysa Trias Puspitasari berhasil mempresembahkan poin untuk tim Merah-Putih usai mengalahkan Lui Lok Lok/Ng Wing Yung di partai keempat dengan skor 1-16, 20-22 dan 21-18.

Kemenangan Rachel/Trias membuat Indonesia semakin kukuh atas Hong Kong dengan keunggulan 4-0. Selanjutnya, partai kelima alias terakhir akan mempertemukan Komang Ayu Cahya Dewi dengan Liang Wa King.

Mentas di Chengdu Hi Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Chengdu, China, Sabtu (27/4/2024) sore WIB, Trias/Rachel -sapaan Meilysa/Rachel-mendapatkan perlawanan sengit dari Lui/Ng di awal pertandingan. Mereka saling kejar mengejar angka hingga mencapai skor 6-6.

Terus menekan, duet Merah-Putih akhirnya mampu menjauh dengan keunggulan 11-7 di interval gim pertama. Namun, sang lawan bisa mengejar lagi di angka 12-12 setelah terlibat reli-reli panjang.

Kedua pasangan kembali silih berganti memimpin sampai menginjak skor 16-16. Namun di poin-poin kritis Trias/Rachel tampil sangat efektif saat menyerang sehingga sukses mengamankan kemenangan dengan skor 21-16 di gim pertama.

Pasangan Pelatnas PBSI itu memulai gim kedua dengan percaya diri sehingga mampu unggul 5-3. Akan tetapi, Lui/Ng terus melawan dengan permainan cepat dan menyamakan skor menjadi 5-5.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008951/inews-premium-sports-apriyani-rahayu-curhat-soal-mental-tim-indonesia-di-piala-uber-2024-kvKPvRxmc7.jpg
iNews Premium Sports: Apriyani Rahayu Curhat soal Mental Tim Indonesia di Piala Uber 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008841/tim-bulutangkis-indonesia-mulai-ramaikan-malam-apresiasi-tim-thomas-dan-uber-di-inews-premium-sports-8oabacvtWF.jpg
Tim Bulutangkis Indonesia Mulai Ramaikan Malam Apresiasi Tim Thomas dan Uber di iNews Premium Sports
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008826/apresiasi-perjuangan-tim-thomas-dan-uber-cup-2024-di-inews-premium-sports-malam-ini-pukul-20-00-wib-live-hanya-di-inews-A49VqPFGLT.jpeg
Apresiasi Perjuangan Tim Thomas dan Uber Cup 2024 di iNews Premium Sports, Malam Ini Pukul 20.00 WIB, Live Hanya di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/40/3008342/apresiasi-perjuangan-tim-thomas-dan-uber-cup-2024-besok-jam-8-malam-bersama-aiman-witjaksono-ricky-subagja-dan-para-pebulutangkis-indonesia-eksklusif-hanya-di-inews-iI5VGkm554.jpeg
Apresiasi Perjuangan Tim Thomas dan Uber Cup 2024, Besok Jam 8 Malam Bersama Aiman Witjaksono, Ricky Subagja dan Para Pebulutangkis Indonesia, Eksklusif Hanya di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/40/3008099/5-pebulu-tangkis-tunggal-putra-dunia-dengan-pukulan-smash-tercepat-di-piala-thomas-2024-versi-bwf-ada-jonatan-christie-hampir-500-km-jam-K8dp6MuiIF.jpg
5 Pebulu Tangkis Tunggal Putra Dunia dengan Pukulan Smash Tercepat di Piala Thomas 2024 Versi BWF, Ada Jonatan Christie Hampir 500 Km/Jam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/12/40/3007562/gregoria-mariska-tunjung-jadi-tunggal-putri-dengan-pukulan-smash-tercepat-di-piala-uber-2024-nyaris-400-km-jam-PuwHeX7B3e.jpg
Gregoria Mariska Tunjung Jadi Tunggal Putri dengan Pukulan Smash Tercepat di Piala Uber 2024, Nyaris 400 Km/Jam!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement