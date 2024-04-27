Hasil Piala Uber 2024: Sikat Ganda Hong Kong, Rachel/Trias Bawa Indonesia Memimpin 4-0

Rachel/Trias sumbang poin keempat untuk Indonesia atas Hong Kong di Piala Uber 2024 (Foto: PBSI)

INDONESIA meraih poin keempat atas Hong Kong di Piala Uber 2024. Rachel Allesya Rose/Meilysa Trias Puspitasari berhasil mempresembahkan poin untuk tim Merah-Putih usai mengalahkan Lui Lok Lok/Ng Wing Yung di partai keempat dengan skor 1-16, 20-22 dan 21-18.

Kemenangan Rachel/Trias membuat Indonesia semakin kukuh atas Hong Kong dengan keunggulan 4-0. Selanjutnya, partai kelima alias terakhir akan mempertemukan Komang Ayu Cahya Dewi dengan Liang Wa King.

Mentas di Chengdu Hi Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Chengdu, China, Sabtu (27/4/2024) sore WIB, Trias/Rachel -sapaan Meilysa/Rachel-mendapatkan perlawanan sengit dari Lui/Ng di awal pertandingan. Mereka saling kejar mengejar angka hingga mencapai skor 6-6.

Terus menekan, duet Merah-Putih akhirnya mampu menjauh dengan keunggulan 11-7 di interval gim pertama. Namun, sang lawan bisa mengejar lagi di angka 12-12 setelah terlibat reli-reli panjang.

Kedua pasangan kembali silih berganti memimpin sampai menginjak skor 16-16. Namun di poin-poin kritis Trias/Rachel tampil sangat efektif saat menyerang sehingga sukses mengamankan kemenangan dengan skor 21-16 di gim pertama.

Pasangan Pelatnas PBSI itu memulai gim kedua dengan percaya diri sehingga mampu unggul 5-3. Akan tetapi, Lui/Ng terus melawan dengan permainan cepat dan menyamakan skor menjadi 5-5.