Hasil Piala Uber 2024: Ester Nurumi Bawa Indonesia Menjauh 3-0 atas Hong Kong

Ester Nurumi membawa Indonesia menjauh 3-0 atas Hong Kong di Piala Uber 2024 (Foto: PBSI)

JAKARTA - Ester Nurumi Tri Wardoyo membawa Indonesia menjauh 3-0 atas Hong Kong di Piala Uber 2024. Turun di partai ketiga, Ester berhasil mengalahkan Saloni Samirbhai Mehtadengan skor 21-14 dan 21-12.

Hasil positif itu memastikan Indonesia kembali meraih poin kemenangan atas Hong Kong. Selanjutnya, partai keempat mempertemukan Meilysa Trias Puspitasari/Rachel Allessya Rose dengan Lui Lok Lok/Ng Wing Yung.

Berlaga di Chengdu Hi Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Chengdu, China, Sabtu (27/4/2024) siang WIB, Ester tampil percaya diri sejak awal pertandingan. Dia mampu menekan lawan dan unggul 6-3.

Variasi serangan dropshot dan smash keras yang dilancarkan pemain berusia 18 tahun itu pun terus membuat Saloni kerepotan. Hasilnya, dia menginjak interval gim pertama lebih dulu dengan keunggulan 11-4.

Usai rehat, Ester masih memegang kendali permainan meski Saloni mulai melakukan perlawanan. Dia masih menjaga keunggulannya di angka 17-10.

Setelah itu, pemain kelahiran Jayapura tersebut membuat kesalahan beruntun yang membuat Saloni mendekat di angka 13-17. Namun, Ester bisa menekan lagi dan menutup gim pertama dengan skor 21-14.