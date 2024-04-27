Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Piala Uber 2024: Ester Nurumi Bawa Indonesia Menjauh 3-0 atas Hong Kong

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |14:49 WIB
Hasil Piala Uber 2024: Ester Nurumi Bawa Indonesia Menjauh 3-0 atas Hong Kong
Ester Nurumi membawa Indonesia menjauh 3-0 atas Hong Kong di Piala Uber 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Ester Nurumi Tri Wardoyo membawa Indonesia menjauh 3-0 atas Hong Kong di Piala Uber 2024. Turun di partai ketiga, Ester berhasil mengalahkan Saloni Samirbhai Mehtadengan skor 21-14 dan 21-12.

Hasil positif itu memastikan Indonesia kembali meraih poin kemenangan atas Hong Kong. Selanjutnya, partai keempat mempertemukan Meilysa Trias Puspitasari/Rachel Allessya Rose dengan Lui Lok Lok/Ng Wing Yung.

Berlaga di Chengdu Hi Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Chengdu, China, Sabtu (27/4/2024) siang WIB, Ester tampil percaya diri sejak awal pertandingan. Dia mampu menekan lawan dan unggul 6-3.

Variasi serangan dropshot dan smash keras yang dilancarkan pemain berusia 18 tahun itu pun terus membuat Saloni kerepotan. Hasilnya, dia menginjak interval gim pertama lebih dulu dengan keunggulan 11-4.

Usai rehat, Ester masih memegang kendali permainan meski Saloni mulai melakukan perlawanan. Dia masih menjaga keunggulannya di angka 17-10.

Setelah itu, pemain kelahiran Jayapura tersebut membuat kesalahan beruntun yang membuat Saloni mendekat di angka 13-17. Namun, Ester bisa menekan lagi dan menutup gim pertama dengan skor 21-14.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008951/inews-premium-sports-apriyani-rahayu-curhat-soal-mental-tim-indonesia-di-piala-uber-2024-kvKPvRxmc7.jpg
iNews Premium Sports: Apriyani Rahayu Curhat soal Mental Tim Indonesia di Piala Uber 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008841/tim-bulutangkis-indonesia-mulai-ramaikan-malam-apresiasi-tim-thomas-dan-uber-di-inews-premium-sports-8oabacvtWF.jpg
Tim Bulutangkis Indonesia Mulai Ramaikan Malam Apresiasi Tim Thomas dan Uber di iNews Premium Sports
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008826/apresiasi-perjuangan-tim-thomas-dan-uber-cup-2024-di-inews-premium-sports-malam-ini-pukul-20-00-wib-live-hanya-di-inews-A49VqPFGLT.jpeg
Apresiasi Perjuangan Tim Thomas dan Uber Cup 2024 di iNews Premium Sports, Malam Ini Pukul 20.00 WIB, Live Hanya di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/40/3008342/apresiasi-perjuangan-tim-thomas-dan-uber-cup-2024-besok-jam-8-malam-bersama-aiman-witjaksono-ricky-subagja-dan-para-pebulutangkis-indonesia-eksklusif-hanya-di-inews-iI5VGkm554.jpeg
Apresiasi Perjuangan Tim Thomas dan Uber Cup 2024, Besok Jam 8 Malam Bersama Aiman Witjaksono, Ricky Subagja dan Para Pebulutangkis Indonesia, Eksklusif Hanya di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/40/3008099/5-pebulu-tangkis-tunggal-putra-dunia-dengan-pukulan-smash-tercepat-di-piala-thomas-2024-versi-bwf-ada-jonatan-christie-hampir-500-km-jam-K8dp6MuiIF.jpg
5 Pebulu Tangkis Tunggal Putra Dunia dengan Pukulan Smash Tercepat di Piala Thomas 2024 Versi BWF, Ada Jonatan Christie Hampir 500 Km/Jam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/12/40/3007562/gregoria-mariska-tunjung-jadi-tunggal-putri-dengan-pukulan-smash-tercepat-di-piala-uber-2024-nyaris-400-km-jam-PuwHeX7B3e.jpg
Gregoria Mariska Tunjung Jadi Tunggal Putri dengan Pukulan Smash Tercepat di Piala Uber 2024, Nyaris 400 Km/Jam!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement