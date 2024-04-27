Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Piala Uber 2024: Menang Duel Sengit, Lanny Tria/Ribka Sugiarto Gandakan Keunggulan Indonesia atas Hong Kong 2-0!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |14:06 WIB
Hasil Piala Uber 2024: Menang Duel Sengit, Lanny Tria/Ribka Sugiarto Gandakan Keunggulan Indonesia atas Hong Kong 2-0!
Ribka Sugiarto/Lanny Tria Mayasari kala berlaga. (Foto: PBSI)
HASIL Piala Uber 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ganda putri Indonesia, Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto, sukses menggandakan keunggulan Indonesia atas Hong Kong menjadi 2-0 dalam laga pembuka Grup C Piala Uber 2024.

Lanny/Ribka sukses tampil apik di Chengdu Hi Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Chengdu, China, Sabtu (27/4/2024) siang WIB. Mereka berhasil mengatasi perlawanan sengit Yeung Nga Ting/Yeung Pui Lam dengan menang 10-21, 21-10, dan 21-17.

Ribka Sugiarto/Lanny Tria Mayasari

Jalannya Pertandingan

Lanny/Ribka kesulitan untuk mengimbangi permainan lawan sejak awal. Alhasil, mereka tertinggal 3-0 dan kemudian 6-3.

Permainan menyerang yang diterapkan Yeung/Yeung terus membuat Lanny/Ribka kerepotan. Mereka pun semakin tertinggal di angka 6-11 di interval gim pertama.

Poin demi poin terus didapatkan oleh Yeung/Yeung dengan mudah karena pasangan Merah-Putih juga kerap membuat kesalahan. Mereka pun menjauh dengan keunggulan 16-7 dan kemudian menutup gim pertama dengan skor telak 21-10.

Pada gim kedua, Lanny/Ribka mampu mengembangkan permainan dan keluar dari tekanan lawan. Hasilnya, mereka bisa mendominasi dan unggul 6-1.

Juara Swiss Open 2024 itu tampil sangat apik dari segi menyerang dan juga saat bertahan. Mereka pun dengan mudah memperlebar jarak menjadi 11-5 dan 14-6.

