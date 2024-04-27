Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tan Boon Heong Yakin Malaysia Bisa Kalahkan Indonesia di Piala Thomas 2024

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |01:05 WIB
Tan Boon Heong Yakin Malaysia Bisa Kalahkan Indonesia di Piala Thomas 2024
Tim bulutangkis Malaysia untuk ajang Piala Thomas 2024 (Foto: Instagram/BA Malaysia)
A
A
A

KUALA LUMPUR - Malaysia diyakini bisa menang jika bertemu Indonesia di ajang Piala Thomas 2024. Pendapat itu disampaikan salah satu legenda bulutangkis Malaysia, Tan Boon Heong.

Menurutnya Malaysia punya peluang lebih baik untuk memenangkan laga tersebut. Pada Piala Thomas 2024 kali ini, Indonesia dan Malaysia memang tidak tergabung dalam grup yang sama.

Indonesia berada di Grup B bersama India, Thailand, dan Inggris. Sedangkan Malaysia di Grup D bersama Denmark, Hong Kong, dan Aljazair.

Namun begitu, Malaysia tidak akan keberatan bertemu Indonesia di babak sistem gugur nanti. Pertemuan tersebut bisa saja terjadi karena di babak knockout nanti akan dilakukan undian kembali.

Seandainya bertemu, Tan menilai negaranya punya peluang lebih besar untuk mengalahkan Jonatan Christie dkk. Namun, mantan pemain ganda putra Malaysia tersebut menyebut syarat untuk mengalahkan Indonesia adalah memperkuat kerja sama tim.

"Saya pikir Malaysia punya peluang menang sedikit lebih tinggi tapi yang terpenting mereka harus punya kerja sama tim selama turnamen," kata Tan dikutip dari The Star, Jumat (26/4/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008951/inews-premium-sports-apriyani-rahayu-curhat-soal-mental-tim-indonesia-di-piala-uber-2024-kvKPvRxmc7.jpg
iNews Premium Sports: Apriyani Rahayu Curhat soal Mental Tim Indonesia di Piala Uber 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008841/tim-bulutangkis-indonesia-mulai-ramaikan-malam-apresiasi-tim-thomas-dan-uber-di-inews-premium-sports-8oabacvtWF.jpg
Tim Bulutangkis Indonesia Mulai Ramaikan Malam Apresiasi Tim Thomas dan Uber di iNews Premium Sports
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008826/apresiasi-perjuangan-tim-thomas-dan-uber-cup-2024-di-inews-premium-sports-malam-ini-pukul-20-00-wib-live-hanya-di-inews-A49VqPFGLT.jpeg
Apresiasi Perjuangan Tim Thomas dan Uber Cup 2024 di iNews Premium Sports, Malam Ini Pukul 20.00 WIB, Live Hanya di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/40/3008342/apresiasi-perjuangan-tim-thomas-dan-uber-cup-2024-besok-jam-8-malam-bersama-aiman-witjaksono-ricky-subagja-dan-para-pebulutangkis-indonesia-eksklusif-hanya-di-inews-iI5VGkm554.jpeg
Apresiasi Perjuangan Tim Thomas dan Uber Cup 2024, Besok Jam 8 Malam Bersama Aiman Witjaksono, Ricky Subagja dan Para Pebulutangkis Indonesia, Eksklusif Hanya di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/40/3008099/5-pebulu-tangkis-tunggal-putra-dunia-dengan-pukulan-smash-tercepat-di-piala-thomas-2024-versi-bwf-ada-jonatan-christie-hampir-500-km-jam-K8dp6MuiIF.jpg
5 Pebulu Tangkis Tunggal Putra Dunia dengan Pukulan Smash Tercepat di Piala Thomas 2024 Versi BWF, Ada Jonatan Christie Hampir 500 Km/Jam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/12/40/3007562/gregoria-mariska-tunjung-jadi-tunggal-putri-dengan-pukulan-smash-tercepat-di-piala-uber-2024-nyaris-400-km-jam-PuwHeX7B3e.jpg
Gregoria Mariska Tunjung Jadi Tunggal Putri dengan Pukulan Smash Tercepat di Piala Uber 2024, Nyaris 400 Km/Jam!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement