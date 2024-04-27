Tan Boon Heong Yakin Malaysia Bisa Kalahkan Indonesia di Piala Thomas 2024

KUALA LUMPUR - Malaysia diyakini bisa menang jika bertemu Indonesia di ajang Piala Thomas 2024. Pendapat itu disampaikan salah satu legenda bulutangkis Malaysia, Tan Boon Heong.

Menurutnya Malaysia punya peluang lebih baik untuk memenangkan laga tersebut. Pada Piala Thomas 2024 kali ini, Indonesia dan Malaysia memang tidak tergabung dalam grup yang sama.

Indonesia berada di Grup B bersama India, Thailand, dan Inggris. Sedangkan Malaysia di Grup D bersama Denmark, Hong Kong, dan Aljazair.

Namun begitu, Malaysia tidak akan keberatan bertemu Indonesia di babak sistem gugur nanti. Pertemuan tersebut bisa saja terjadi karena di babak knockout nanti akan dilakukan undian kembali.

Seandainya bertemu, Tan menilai negaranya punya peluang lebih besar untuk mengalahkan Jonatan Christie dkk. Namun, mantan pemain ganda putra Malaysia tersebut menyebut syarat untuk mengalahkan Indonesia adalah memperkuat kerja sama tim.

"Saya pikir Malaysia punya peluang menang sedikit lebih tinggi tapi yang terpenting mereka harus punya kerja sama tim selama turnamen," kata Tan dikutip dari The Star, Jumat (26/4/2024).