5 Pebulutangkis Indonesia yang Diprediksi Menggila di Piala Thomas dan Uber 2024, Nomor 1 Lagi Gacor

Sejumlah wakil Indonesia siap menggila di Piala Thomas dan Uber 2024. (Foto: PBSI)

ADA 5 pebulutangkis Indonesia yang diprediksi menggila di Piala Thomas dan Uber 2024 yang menarik untuk dibahas. Seperti yang diketahui, pada Sabtu 27 April 2024 para wakil Indonesia akan berjuang di turnamen yang digelar di Chengdu, China tersebut.

Indonesia pun cukup diunggulkan, baik di Piala Thomas dan Piala Uber 2024. Sebab baik dari tim putra dan putri Indonesia memiliki sejumlah wakil yang dapat diandalkan untuk mendulang kemenangan. Lantas siapa saja pemain yang diprediksi menggila dalam turnamen tersebut?

Berikut 5 Pebulutangkis Indonesia yang Diprediksi Menggila di Piala Thomas dan Uber 2024:



5. Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti





Sebagai ganda putri terbaik Indonesia saat ini, Apriyani/Siti mengemban tugas berat di Piala Uber 2024. Mereka tentu diharapkan bisa memberikan poin dari sektor ganda putri ketika tampil nanti.

Apriyani/Siti pun diharapkan bisa menjadikan momen Piala Uber 2024 sebagai momen kebangkitan. Sebab dalam beberapa turnamen terakhir mereka tampak kesulitan untuk bersaing memperebutken gelar juara.

4. Gregoria Mariska Tunjung





Setelah Apriyani/Siti, tim putri Indonesia juga mengharapkan menggilanya penampilan Gregoria Mariska Tunjung. Ia pun saat ini berstatus sebagai tunggal putri terbaik Indonesia.

Menempati peringkat sembilan dunia, Gregoria memang tengah dalam performa terbaiknya. Setidaknya dalam beberapa turnamen terakhir ia mampu menembus perempatfinal.