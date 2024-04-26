Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Pebulutangkis Indonesia yang Diprediksi Menggila di Piala Thomas dan Uber 2024, Nomor 1 Lagi Gacor

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |06:59 WIB
5 Pebulutangkis Indonesia yang Diprediksi Menggila di Piala Thomas dan Uber 2024, Nomor 1 Lagi Gacor
Sejumlah wakil Indonesia siap menggila di Piala Thomas dan Uber 2024. (Foto: PBSI)
A
A
A

ADA 5 pebulutangkis Indonesia yang diprediksi menggila di Piala Thomas dan Uber 2024 yang menarik untuk dibahas. Seperti yang diketahui, pada Sabtu 27 April 2024 para wakil Indonesia akan berjuang di turnamen yang digelar di Chengdu, China tersebut.

Indonesia pun cukup diunggulkan, baik di Piala Thomas dan Piala Uber 2024. Sebab baik dari tim putra dan putri Indonesia memiliki sejumlah wakil yang dapat diandalkan untuk mendulang kemenangan. Lantas siapa saja pemain yang diprediksi menggila dalam turnamen tersebut?

Berikut 5 Pebulutangkis Indonesia yang Diprediksi Menggila di Piala Thomas dan Uber 2024:

5. Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti

Apriyani Rahayu/Siti Fadia

Sebagai ganda putri terbaik Indonesia saat ini, Apriyani/Siti mengemban tugas berat di Piala Uber 2024. Mereka tentu diharapkan bisa memberikan poin dari sektor ganda putri ketika tampil nanti.

Apriyani/Siti pun diharapkan bisa menjadikan momen Piala Uber 2024 sebagai momen kebangkitan. Sebab dalam beberapa turnamen terakhir mereka tampak kesulitan untuk bersaing memperebutken gelar juara.

4. Gregoria Mariska Tunjung

Gregoria Mariska Tunjung

Setelah Apriyani/Siti, tim putri Indonesia juga mengharapkan menggilanya penampilan Gregoria Mariska Tunjung. Ia pun saat ini berstatus sebagai tunggal putri terbaik Indonesia.

Menempati peringkat sembilan dunia, Gregoria memang tengah dalam performa terbaiknya. Setidaknya dalam beberapa turnamen terakhir ia mampu menembus perempatfinal.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008951/inews-premium-sports-apriyani-rahayu-curhat-soal-mental-tim-indonesia-di-piala-uber-2024-kvKPvRxmc7.jpg
iNews Premium Sports: Apriyani Rahayu Curhat soal Mental Tim Indonesia di Piala Uber 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008841/tim-bulutangkis-indonesia-mulai-ramaikan-malam-apresiasi-tim-thomas-dan-uber-di-inews-premium-sports-8oabacvtWF.jpg
Tim Bulutangkis Indonesia Mulai Ramaikan Malam Apresiasi Tim Thomas dan Uber di iNews Premium Sports
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008826/apresiasi-perjuangan-tim-thomas-dan-uber-cup-2024-di-inews-premium-sports-malam-ini-pukul-20-00-wib-live-hanya-di-inews-A49VqPFGLT.jpeg
Apresiasi Perjuangan Tim Thomas dan Uber Cup 2024 di iNews Premium Sports, Malam Ini Pukul 20.00 WIB, Live Hanya di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/40/3008342/apresiasi-perjuangan-tim-thomas-dan-uber-cup-2024-besok-jam-8-malam-bersama-aiman-witjaksono-ricky-subagja-dan-para-pebulutangkis-indonesia-eksklusif-hanya-di-inews-iI5VGkm554.jpeg
Apresiasi Perjuangan Tim Thomas dan Uber Cup 2024, Besok Jam 8 Malam Bersama Aiman Witjaksono, Ricky Subagja dan Para Pebulutangkis Indonesia, Eksklusif Hanya di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/40/3008099/5-pebulu-tangkis-tunggal-putra-dunia-dengan-pukulan-smash-tercepat-di-piala-thomas-2024-versi-bwf-ada-jonatan-christie-hampir-500-km-jam-K8dp6MuiIF.jpg
5 Pebulu Tangkis Tunggal Putra Dunia dengan Pukulan Smash Tercepat di Piala Thomas 2024 Versi BWF, Ada Jonatan Christie Hampir 500 Km/Jam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/12/40/3007562/gregoria-mariska-tunjung-jadi-tunggal-putri-dengan-pukulan-smash-tercepat-di-piala-uber-2024-nyaris-400-km-jam-PuwHeX7B3e.jpg
Gregoria Mariska Tunjung Jadi Tunggal Putri dengan Pukulan Smash Tercepat di Piala Uber 2024, Nyaris 400 Km/Jam!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement