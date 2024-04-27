Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Kualifikasi MotoGP Spanyol 2024: Marc Marquez Rebut Pole Position

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |16:45 WIB
Hasil Kualifikasi MotoGP Spanyol 2024: Marc Marquez Rebut Pole Position
Berikut hasil kualifikasi MotoGP Spanyol 2024 (Foto: Reuters)
JEREZ – Marc Marquez sukses merebut pole position di kualifikasi MotoGP Spanyol 2024. Berlangsung di Sirkuit Jerez pada Sabtu (27/4/2024) sore WIB. The Baby Alien menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 46,773 detik.

Sebanyak 15 pembalap memulai sesi kualifikasi pertama (Q1) yang berlangsung selama 15 menit. Rider Red Bull KTM, Brad Binder, memulai sesi dengan cukup baik. Binder memimpin dengan catatan waktu 1 menit 49,112 detik.

Rider yang lain mencoba untuk melengserkan catatan waktu yang dimiliki Binder. Namun rider andalan Red Bull KTM itu mampu mempertajam waktunya dengan mencatat 1 menit 48,626 detik. Sementara di sisi lain, Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) masih belum menemukan kecepatan terbaiknya.

Franco Morbidelli (Pramac Racing) melesat ke posisi pertama dengan catatan waktu 1 menit 47,887 detik. Persaingan sengit pun tersaji di akhir sesi Q1. Morbidelli dan Binder finis dua teratas di sesi ini dan sekaligus membuat mereka melaju ke Q2 untuk bersaing memperebutkan pole position.

Berlanjut ke sesi Q2, sebanyak 12 rider memasuki lintasan untuk menjadi yang tercepat. Marc Marquez (Gresini Ducati) kembali unjuk gigi. Rider berjuluk The Baby Alien itu mencatat waktu tercepat dengan catatan 1 menit 48,016 detik.

Tapi catatan waktu tersebut tak berlangsung lama. Rider Red Bull KTM, Brad Binder sukses mematok waktu tercepat dengan catatan 1 menit 47,807 detik. Adapun Marquez dan Jorge Martin (Pramac Racing) berada tepat di belakang Binder.

