HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal MotoGP Spanyol 2024 Hari Ini: Marc Marquez Rebut Kemenangan di Sprint Race?

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |07:57 WIB
Jadwal MotoGP Spanyol 2024 Hari Ini: Marc Marquez Rebut Kemenangan di Sprint Race?
Marc Marquez kala membela Gresini Ducati. (Foto: Gresini Ducati)
A
A
A

JADWAL MotoGP Spanyol 2024 hari ini, Sabtu 27 April 2024, akan diulas dalam artikel ini. Sejumlah sesi menarik akan dilakoni Marc Marquez cs hari ini, termasuk sprint race.

Rangkaian MotoGP Spanyol 2024 berlanjut hari ini. Ada sesi latihan bebas, kualifikasi, hingga sprint race yang akan digelar di Sirkuit Jerez, Spanyol.

Marc Marquez

Sejumlah pembalap tentunya akan dapat sorotan lebih karena ketangguhan mereka. Di antaranya, ada Francesco Bagnaia, Maverick Vinales, Pedro Acosta, hingga sang pembalap andalan tuan rumah, Marc Marquez.

Marquez sendiri tampil gacor dalam rangkaian hari pertama MotoGP Spanyol 2024. Pembalap Gresini Ducati itu bisa menempati urutan ketiga dalam hasil akhir latihan bebas hari pertama.

Catatan waktu Marquez terpaut 0,143 detik dari Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) yang jadi tercepat di sesi latihan bebas pada hari pertama. Sementara itu, di posisi kedua, ada Maverick Vinales.

Tentunya, nama-nama itu akan difavoritkan berjaya lagi di sejumlah sesi yang berlangsung hari ini. Bagnaia sendiri mengakui ketangguhan Marc Marquez. Dia bahkan sampai menaruh kewaspadaan tinggi atas ancaman Marquez.

“Di sini, di Jerez, terdapat banyak pembalap yang cepat, dan perbedaannya kecil,” ujar Bagnaia, dikutip dari Motosan, Sabtu (27/4/2024).

“Jika saya harus menyebutkan beberapa di antaranya, saya akan menyebutkan Maverick, Marquez, Morbidelli, dan Bezzecchi, selain Martin,” lanjutnya.

“Faktanya adalah beberapa menggunakan tipe berbeda. Oleh karena itu, sulit untuk membandingkannya,” lanjut Bagnaia.

Halaman:
1 2
